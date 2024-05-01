94 % الإنجاز في منتجع «جي 1 بييتش» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «ميريكس للاستثمار» قرب الانتهاء من منتجع «جي 1 بييتش»، مشروعها البحري الرئيسي الواقع في منطقة جميرا الحيوية، حيث اكتمل مشروع «جي 1 بييتش»، والذي من المقرر افتتاحه الكبير في شهر سبتمبر 2024 بنسبة 94 %.

مسار صحيح

وقال شهرام شمسي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميريكس للاستثمار»، «نسير على المسار الصحيح للكشف عن الواجهة الشاطئية خلال شهر سبتمبر من هذا العام. ويهدف مشروعنا الرئيسي إلى أن يُصبح وجهة مميزة تستقطب المقيمين والزوار على حدّ سواء. كما يعزز هذا المشروع مكانة دبي بوصفها مدينة عالمية رائدة في قطاعي الضيافة والسياحة».

ويبرز «جي 1 بييتش» التزام شركة «ميريكس للاستثمار» بالاستدامة والابتكار. يمثل المشروع التزاماً صارماً تجاه حماية البيئة، فهو يستعين بتقنية إدارة الطاقة المتطورة ويستخدم مواد مُعاد تدويرها، مؤكداً بذلك اتباع ممارسات البناء الفعالة والمُستدامة. يتمحور نهج البناء حول خفض النفايات وإعادة التدوير، إذ ينطوي على خطط شاملة لإدارة النفايات وممارسات الاقتصاد الدائري، كما تتم الاستعانة بالمواد ذات التأثير البيئي المنخفض وفي إعادة التدوير المسؤول لمخلفات الهدم والبناء، ما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل ملحوظ.

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