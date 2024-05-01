«إس آند بي»: بنوك الإمارات تواصل تحقيق نتائج قوية خلال 2024

المصدر: دبي - وام

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أفاد محللون من وكالة «إس آند بي جلوبال» خلال ندوة إعلامية حول توجهات التصنيفات الائتمانية لدول مجلس التعاون 2024، بأن البنوك الإماراتية ستواصل تحقيق نتائج قوية خلال العام الجاري مدعومة بمستويات أسعار الفائدة السائدة إلى الآن.

وقال محمد دمق، محلل تصنيفات المؤسسات المالية لدى وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية «إس آند بي جلوبال»، نتوقع أن يشهد العام الجاري 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في النصف الثاني من العام، ثم المزيد من التخفيض بواقع 125 نقطة أساس في 2025. ولفت إلى أن البنوك الإماراتية ستستمر في العام الجاري بتحقيق نتائج قوية مدعومة بكون أسعار الفائدة تبقى مرتفعة رغم اتجاه التخفيض المرتقب، و«عند الحديث عن جودة الأصول فلا تزال الصورة قوية».

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