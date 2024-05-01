ارتفاع مبيعات عقارات دبي 22.5 % إلى 141 ملياراً في 4 أشهر

المصدر: دبي - مشعل العباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت مبيعات عقارات دبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نمواً قياسياً بنسبة 22.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، مما يشير إلى تصاعد جاذبية السوق العقارية في الإمارة وزيادة الزخم الاستثماري الذي يحقق منذ يناير من العام الجاري وحتى نهاية شهر أبريل أفضل نتائج في تاريخ السوق.

وتوقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن مبيعات عقارات دبي خلال العام الجاري على المسار لتجاوز مبيعات العام الماضي، وبالتالي فنحن على موعد مع عام قياسي جديد من حيث قيمة المعاملات، مع توقعات بتحقيق نمو من خانتين على أساس سنوي.

وتوقعت الوكالة أن تشهد العقارات الحالية في المنطقة المحيطة بمطار آل مكتوم بعد إعلان الخطط الجديدة بشأنه أخيراً، ارتفاعاً في الأسعار على المديين المتوسط والطويل، مؤكدة أن المشروع الطموح طويل الأمد وسيخلق الكثير من الفرص للمطورين ويعطي مزيداً من الزخم لقطاع البناء.

مبيعات

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مبيعات أول أربعة أشهر من العام الجاري تعتبر أفضل بداية لأول أربعة أشهر في تاريخ عقارات دبي، حيث بلغت 141.15 مليار درهم نتجت عن 48382 صفقة، بنمو بنسبة 22.5% مقارنة بأول أربعة أشهر من العام الماضي والذي بلغت فيه المبيعات 115.15 مليار درهم نتجت عن 38927 صفقة.

التوزع الجغرافي

وحلت منطقة الخليج التجاري في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 7.4 مليارات درهم نتجت عن 3482 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة قرية جميرا الدائرية عبر 5615 صفقة بقيمة 6.3 مليارات درهم، وثالثاً منطقة نخلة جميرا عبر 532 صفقة بقيمة 6.2 مليارات درهم، ورابعاً منطقة برج خليفة عبر 1457 صفقة بقيمة 5.6 مليارات درهم، وخامساً منطقة زعبيل الأولى عبر 1582 صفقة بقيمة 5.06 مليارات درهم.

أبريل الأعلى على الإطلاق

وارتفعت مبيعات السوق العقارية خلال أبريل الماضي بنسبة 23.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 32.41 مليار درهم نتجت عن 11.7 ألف صفقة، وهي أعلى قيمة مبيعات لشهر أبريل على الإطلاق، مقابل 26.3 مليار درهم موزعة على 7980 صفقة في الشهر نفسه من العام الماضي.

توقعات قياسية

وعبرت تاتيانا ليسكوفا، محلل ائتماني في وكالة «إس آند بي» في تصريحات لـ«البيان» على هامش جلسة حوارية عقدت أمس، عن اعتقادها بأن مشروع مطار آل مكتوم طويل الأمد، وهذا سيخلق الكثير من الفرص للمطورين ويعطي مزيداً من الزخم لقطاع البناء، حيث سيتم تطوير نظام بيئي كامل حول المطار، والذي سيكون الأكبر في العالم.

وأضافت ليسكوفا «نتوقع بشكل أساسي إمكانات تصاعدية لقطاعات الضيافة والعقار السكنية والمكاتب التجارية ومساحات البيع بالتجزئة والتي سيتم بناؤها حول المطار، كما من المحتمل أن تستفيد أيضاً المناطق الحالية المحيطة بهذا الموقع».

وذكرت ليسكوفا نتوقع ارتفاع الأسعار على المديين المتوسط والطويل للعقارات الحالية في المنطقة القريبة من المطار، حيث يوجد اليوم مشاريع لدبي الجنوب وإعمار ومدينة إكسبو ومشاريع أخرى.

وتابعت «مجرد أن تبدأ المشاريع الجديدة في الظهور ويبدأ الناس فعلياً في التفكير في الانتقال إلى هذه المناطق، على الأرجح ستبدأ الأسعار بالزيادة، وربما يفكر بعض المستثمرين النشطين للغاية في الشراء الآن».

وتوقعت ليسكوفا أن العام 2024 سيكون قياسياً من حيث قيمة المبيعات، فبحسب نتائج الأشهر الأولى من العام الجاري يبدو أننا على المسار لتجاوز مبيعات العام الماضي، وبالتالي نعم نحن نتجه إلى عام قياسي بنسب نمو من خانتين على الأرجح.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز