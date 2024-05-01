650 ملياراً استثمارات بنوك الإمارات بأعلى مستوى في تاريخها

المصدر: أبوظبي - وام

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تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 650 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية الصادر أمس، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 20.6 % لتصل إلى 652.7 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، مقابل نحو 541.4 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 111.3 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وحسب المصرف المركزي، فقد استحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 49.1 % مع بلوغها 320.6 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 3.02 %، وزيادة على أساس سنوي بنحو 39.2 %.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» نحو 40.9 % من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 267 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.

ارتفاع الودائع النقدية

وكشف المصرف المركزي، أمس، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 725.8 مليار درهم في فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 11 % أو ما يعادل 71.2 مليار درهم، مقابل 654.6 مليار درهم في فبراير 2023.

وقال المصرف، في تقرير أصدره أمس، إن «الودائع النقدية زادت على أساس شهري بنسبة 1.92 % أو ما يعادل 13.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 712.1 مليار درهم في يناير الماضي.

وذكر أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.258 تريليون درهم في الشهر الثاني من العام الجاري، بارتفاع على أساس سنوي بلغ 27.4 %، مقابل 987.4 مليار درهم في نفس الفترة عام 2023، بزيادة تعادل 270.3 مليار درهم.

وأشار المصرف المركزي إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت على أساس شهري بنحو 5 % أو ما يوازي 59.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.198 تريليون درهم في الشهر الأول من العام الجاري.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 430.3 مليار درهم، بنمو على أساس سنوي بنسبة 11.1 %، مقابل 387.3 مليار درهم في العام الماضي، بزيادة تعادل 43 مليار درهم.

تحويلات منفذة

وناهزت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «UAEFTS» حاجز 3 تريليونات درهم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي أمس، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر النظام بلغت 2.962 تريليون درهم خلال الفترة من يناير حتى فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 22 % مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 2.43 تريليون درهم، منفذة خلال الفترة نفسها من العام 2023.

وفي سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي، أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 216.2 مليار درهم، موزعة على 3.8 ملايين شيك خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.. وتوزعت مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بواقع 109.47 مليارات درهم لنحو 1.965 مليون شيك في يناير، و106.7 مليارات درهم لنحو 1.837 مليون شيك في فبراير.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي نحو 32.5 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وشملت 32.539 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية، و9.842 ملايين درهم بالعملات المعدنية.

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