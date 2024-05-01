دبي ثالث أفضل مدينة للعمل في العالم

المصدر: (دبي - البيان)

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احتلت دبي المركز الأول عربياً والثالث عالمياً ضمن قائمة أفضل المدن للعمل، وفق أحدث تقرير للمواهب العالمية 2024، والذي جاء خلاصة لـ«المسح العالمي للمواهب» الذي أجرته مؤسسة «توتال جوبز» وهي جزء من مجموعة «ستيبستون» وشركة «بوسطن» الاستشارية، ويعد واحداً من أكبر المسوح واستطلاعات القوى العاملة في العالم.

وحافظت دبي على ترتيبها الذي كانت عليه في عام 2021، وفقاً للاستطلاع الذي شمل أكثر من 150 ألف فرد من القوى العاملة من 188 دولة. وحلت أبوظبي في المرتبة الثانية عربياً والرابعة عالمياً.

وتفوقت دبي وأبوظبي على مدن عالمية مثل نيويورك، وبرلين، وسنغافورة، وبرشلونة، وطوكيو، وسيدني. بينما احتفظت العاصمة البريطانية لندن، بلقبها كأكثر مدينة مرغوبة للعمل في العالم في 2024، وهو نفس مركزها على مدى السنوات العشر الماضية، تلتها العاصمة الهولندية أمستردام.

وحمل التقرير عنوان «فك رموز المواهب العالمية 2024: وجهات الأحلام واتجاهات التنقل»، واستهدف استكشاف الأماكن التي سينتقل إليها الناس للعمل ولماذا، إضافة إلى كيفية استفادة أصحاب العمل من هذه التيارات العالمية للمواهب لتوظيف الأشخاص المهرة الذين يحتاجونهم.

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