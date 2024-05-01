غرفة الشارقة والمجلس الصيني يبحثان آفاق التعاون لتعزيز التجارة الدولية

المصدر: الشارقة - البيان

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ناقشت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع المكتب التمثيلي للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في منطقة الخليج، تنمية التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين والشركات العاملة في مختلف القطاعات في كل من الشارقة والصين، بجانب تبادل المعلومات بين ممثلي القطاع الخاص وتكثيف الجهود لاستمرار تنظيم المعارض التجارية المشتركة.

واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، واللوجستيات، والسياحة.

جاء ذلك خلال استقبال عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مقر الغرفة تشاو ليان، الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في منطقة الخليج والوفد المرافق لها، بحضور عبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية، وهبة المرزوقي رئيس قسم مجالس الأعمال واللجان المشتركة بالغرفة.

وخلال اللقاء الذي استهدف التعريف بتشاو ليان باعتبارها الممثل الرئيسي الجديد للمكتب التمثيلي للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في منطقة الخليج، تسلم عبد الله سلطان العويس دعوة لغرفة الشارقة من المجلس، للمشاركة في المعرض الدولي الثاني لسلاسل التوريد الذي يقام في نوفمبر 2024 بالصين، بمشاركة أكثر من 160 شركة من داخل وخارج الصين.

كما بحث الطرفان آفاق التعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة والصين وتعزيز الشراكات والتنسيق بين المستثمرين. ورحب عبد الله العويس بالوفد، مؤكداً عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الإمارات والصين.

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