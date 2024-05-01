جمعية علاقات المستثمرين تنظم المؤتمر السنوي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا)، عن شراكتها مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم، لإطلاق المؤتمر السنوي السادس عشر للجمعية وحفل توزيع جوائز علاقات المستثمرين المقرر عقده في أبوظبي في الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر.

وتقام فعاليات المؤتمر هذا العام تحت شعار «تعزيز الفرص: تسريع علاقات المستثمرين في أسواق رأس المال في الشرق الأوسط»، وسيشهد إقامة حدث مخصص لتسهيل التواصل الفعّال بين مسؤولي علاقات المستثمرين والمستثمرين في مجالات البيع والشراء في السوق المالية. ويؤكد هذا المؤتمر البارز التزام جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط بتعزيز الحوار وتوفير فرص التواصل في مجال الاستثمار.

وقال باولو كازاماسيما، الرئيس التنفيذي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط: يعد المؤتمر السنوي حدثاً رئيسياً للجمعية. وتقديراً للإنجازات السابقة، نسعى إلى تعزيز القيمة للأعضاء من خلال دمج مجتمع البيع والشراء في القطاع المالي.

وبفضل الشراكة مع سوق أبوظبي، نمتلك الآن فرصة مميزة لتوسيع نطاق المؤتمر وتأثيره، مما يجعله التجمع الأول لمحترفي علاقات المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة. وسيتضمن الحدث سلسلة جلسات صباحية متعددة تشمل حلقات نقاش وعروضاً تقديمية، بالإضافة إلى جلسات مخصصة لأعضاء شركات (ميرا). كما ستتضمن الفعاليات دورات تدريبية وندوات لمحترفي علاقات المستثمرين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز