530 عضوية جديدة بغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال الربع الأول

المصدر: رأس الخيمة - وام

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شهدت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 530 عضوية لمنشأة جديدة خلال الربع الأول من هذا العام، منها 80 منشأة جديدة للمناطق الحرة و29 فرعاً جديداً لمنشآت محلية وأجنبية.

وكان لشهر يناير النصيب الأكبر من تسجيل الرخص الجديدة، حيث بلغ عددها 209 رخص لمنشأة جديدة، في حين بلغ عدد الرخص المجددة 4,727 منشأة خلال الربع الأول من هذا العام وذك حسب التقرير الصادر من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.

وبين التقرير أن المنشآت المسجلة في غرفة رأس الخيمة في الربع الأول من العام الحالي توزعت على درجات العضوية التابعة للغرفة والتي تصنف حسب رأس مال المنشأة، حيث سُجلت 50 منشأة جديدة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 9 %، كما سُجلت 25 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة 5 %، أما الدرجة الأولى فقد سُجلت فيها 75 منشأة بنسبة 14 %.

وحظيت الدرجة الثانية بالنسبة الأكبر من المنشآت المسجلة الجديدة والتي بلغت 40 % بواقع 210 منشآت، أما الدرجة الثالثة فقد سجلت فيها 147 منشأة جديدة بنسبة 28 %، في حين سُجلت 23 منشأة في الدرجة الرابعة بنسبة 4 %.

واستحوذت المنشآت ذات الشكل القانوني «مواطن وكيل خدمات» على النسبة الأكبر من بين العضويات المسجلة في الغرفة عند تقسيم المنشآت حسب الشكل القانوني خلال الربع الأول من عام 2024.

حيث بلغت حصتها 27.4 %، بواقع 145 عضوية جديدة، تليها المنشآت ذات الشكل القانوني منشآت فردية بإجمالي 138 منشأة جديدة بنسبة 26 %، جاءت بعدها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمجمل 135 منشأة جديدة بنسبة 25.4 %،

وبتصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد، توزعت المنشآت على 17 قطاعاً في الربع الأول من عام 2024، حيث استحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة خلال الفترة المذكورة بنسبة 40 % بإجمالي 384 منشأة،

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