«الإمارات المالي» يطلق برنامج «رواد تكنولوجيا المستقبل» 2024

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن معهد الإمارات المالي إطلاق برنامج «رواد تكنولوجيا المستقبل لعام» 2024، بالتعاون مع جامعة أوكسفورد ومعهد ماساتشوستس للتقنية وكولومبيا للهندسة، لتأهيل 100 من الكوادر الوطنية لقيادة المجالات التقنية في القطاعات المصرفية والمالية الحيوية في الدولة، والذي يستمر لمدة 12 أسبوعاً.

ويضم البرنامج 3 مسارات رئيسية تتمحور حول الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا الدفع، هندسة موثوقية الموقع، حيث يستفيد من هذه المسارات 100 متدرب ومتدربة من الكوادر الوطنية، من 24 جهة ومؤسسة مالية من بينها المصرف المركزي، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، بنك الفجيرة الوطني، بنك الإمارات دبي الوطني، سيتي بنك، بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي.

وقالت نورة البلوشي، المدير العام لمعهد الإمارات المالي: يأتي برنامج «رواد تكنولوجيا المستقبل لعام» لتسليط الضوء على أحدث التقنيات ودمجها ضمن القطاعات المالية لضمان تميزها في الأسواق العالمية مع الحفاظ على مجال مالي مستدام.

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