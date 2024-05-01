«المالية المركزية بالشارقة» تُنجز مشروع هندسة عملياتها المؤسسية

المصدر: الشارقة – البيان

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أعلنت دائرة المالية المركزية بالشارقة إنجاز مشروع هندسة العمليات المؤسسية وفق أفضل الممارسات والذي شمل عدد 208 عمليات رئيسية ومساندة توزعت على 15 وحدة تنظيمية فيها.

وقال بدر آل علي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي إن المشروع يسعى لتحقيق جملة من الأهداف الرامية إلى تطوير نظام إدارة العمليات في الدائرة، وبما يسهم في تحسين كفاءة هذه العمليات وفاعليتها، ورفع جودة منظومة الخدمات

وذكرت ميثاء الطنيجي رئيس قسم الجودة والتميز والمؤسسي أن نطاق المشروع غطى 208 عمليات إدارية قائمة حالياً منها 80 عملية رئيسية و128 مساندة، وتوزعت العمليات على 8 إدارات بواقع 145 عملية، و7 مكاتب وبواقع 63 عملية، وبلغ عدد العمليات التي تم دمجها بناءً على نتائج المشروع 14 عملية.

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