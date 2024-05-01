332 مليوناً تداولات بمدن الوسطى والشرقية بالشارقة خلال الربع الأول

المصدر: الشارقة- البيان

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كشف تقرير أداء القطاع العقاري في مناطق ومدن إمارة الشارقة، الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الإمارة أن حجم التداولات النقدية في المنطقتين الوسطى والشرقية وصل إلى 332.4 مليون درهم تم تنفيذها من خلال فروع الدائرة الأربعة في مدن الذيد، وخورفكان، ودبا الحصن، وكلباء. وبلغ إجمالي المعاملات العقارية بفروع الدائرة عدد 6,732 معاملة.

كما بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع 10.1 ملايين قدم مربعة خلال ذات الفترة.

وقال عمر المنصوري مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة: «إن القطاع العقاري في المنطقتين الوسطى والشرقية شهد خلال السنوات الماضية حركة تطور مستمرة دون توقف»، مشيراً إلى أن حجم التداول في الأفرع الأربعة شكل 3.3 % من مجمل حجم التداول في القطاع العقاري في الإمارة خلال الربع الأول من عام 2024. وأوضح أن فروع الدائرة نفذت 143 معاملة رهن، وبقيمة إجمالية بلغت 130.3 مليون درهم.

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