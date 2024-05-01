مساهمو فيرتيغلوب يقرون توزيع 200 مليون دولار أرباحاً نصفية

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت شركة فيرتيغلوب، أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اجتماعها العام السنوي أمس.

حيث وافق المساهمون على حسابات الشركة المدققة لعام 2023، وتوزيعات نقدية بقيمة 200 مليون دولار، أي ما يعادل 9 فلوس للسهم الواحد، عن النصف الثاني لعام 2023، ليصل إجمالي الأرباح الموزعة عن عام 2023 إلى 475 مليون دولار. وتعد هذه النسبة من بين أعلى معدلات عائدات الأرباح في القطاع، حيث تم إعادة 2,265 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين كتوزيعات أرباح منذ الاكتتاب العام.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة فيرتيغلوب: يؤكد الأداء المالي القوي لشركة فيرتيغلوب خلال عام 2023 قدرة الشركة على مواصلة تحقيق نمو تنافسي على الرغم من انخفاض أسعار اليوريا والأمونيا إلى مستوياتها الطبيعية خلال عام 2023 بعد أن شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2022.

وتواصل فيرتيغلوب تطوير استراتيجيتها لتعزيز إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، وهو ما يظهر بوضوح في إنجازاتها. وأضاف أن الشراكة المميزة بين «أدنوك» وشركة «أو سي آي جلوبال» أسهمت بشكل فعّال في أن تصبح فيرتيغلوب أكبر مُصدّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً.

وتعتبر زيادة «أدنوك» لحصتها في شركة فيرتيغلوب بمثابة شهادة على نجاح أداء الشركة وكفاءة استراتيجيتها المستقبلية للنمو والتطور، وقدرتها على أداء دور عالمي مهم وحيوي في تلبية الطلب المتزايد على الأمونيا منخفضة الكربون والمنتجة بالطاقة المتجددة.

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