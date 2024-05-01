بنك المارية يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة عجمان

المصدر: عجمان - وام

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وقع بنك المارية المحلي، البنك الرقمي في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع جامعة عجمان، بهدف تزويد طلبتها ببرامج التدريب والتطوير الأكاديمي والمهني.

ويأتي هذا التعاون تماشياً مع استراتيجية حكومة عجمان التي تهدف إلى تطوير نطاق التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الرائدة لتحسين المحتوى الأكاديمي والمهارات والكفاءات المهنية المطلوبة لموظفي حكومة الإمارات العربية المتحدة ورفع أدائهم إلى مستويات جديدة.

وتسعى الشراكة إلى إقامة تعاون يقدم من خلاله بنك المارية المحلي للمهنيين الشباب برامج تعليمية (تطوير أكاديمي وتنفيذي) تناسب المتطلبات الاقتصادية لعجمان والتي تعود بالنفع على دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.. على أن يستفيد طلبة جامعة عجمان من التدريب الداخلي، والمساعدة في التوظيف، والندوات، والمؤتمرات، فضلاً عن المشاريع الاستشارية والأبحاث المشتركة التي تعزز مهاراتهم في التوظيف.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان: «تلتزم جامعة عجمان بتخريج كوادر وقادة متميزين في مجالات متنوعة يساهمون بشكل فعال في دعم وتنمية البنية الاقتصادية والاجتماعية بدولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.. وتأتي شراكتنا اليوم مع بنك المارية المحلي لتجسد هذا الالتزام وتهدف إلى رفع كفاءات موظفي القطاعين الحكومي والخاص، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم المهنية، مما يعود بالنفع المباشر على اقتصاد الدولة».

قال حميد العطار، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات لدى بنك المارية المحلي: «حريصون على الشراكة مع جامعة عجمان أحد مقدمي البرامج التعليمية المفضلين في دولة الإمارات وسنصبح عضواً نشطاً في جعل التجربة الأكاديمية للطلبة غنية أكثر على جميع المستويات، حيث نقدم للطلبة الجامعيين فرصاً تدريبية ونوفر للخريجين إمكانية الشروع في خبراتهم المهنية مع بنك المارية المحلي».

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