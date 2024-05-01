مساهمو «أدنوك للإمداد» يوافقون على توزيع أرباح بقيمة 477 مليون درهم عن النصف الثاني 2023

المصدر: أبوظبي ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت «أدنوك للإمداد والخدمات» الشركة المتخصصة بمجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، أمس، أول اجتماع للجمعية العمومية السنوي بعد استكمال عملية الاكتتاب العام الأولي القياسي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنجاح في يونيو 2023.

ووافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي ترأسه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة «أدنوك للإمداد والخدمات» على توزيعات نهائية للأرباح النقدية بقيمة 477 مليون درهم بمقدار 6.45 فلوس لكل سهم، وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية 2023. كما سيكون مالكو الأسهم في «أدنوك للإمداد والخدمات» المسجلون في 9 مايو 2024 هم المؤهلون في توزيعات الأرباح النهائية.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: «خلال العام الماضي، تجاوز الاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات عرض الطلب بـ163 مرة، ما يجعله الطرح العام الأولي الأكثر طلباً على مستوى العالم في عام 2023 أثناء الإدراج، وثاني أكبر اكتتاب عام أولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام نفسه».

وأضاف: «نجحت أدنوك للإمداد والخدمات في عامها الأول ككيان مدرج في سوق الأوراق المالية، في تحقيق نتائج مالية استثنائية حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 138 % على أساس سنوي، مع زيادة بنسبة 41 % في الإيرادات على أساس سنوي، إضافة إلى ارتفاع بنسبة 91 % في سعر السهم منذ إدراجه في يونيو وحتى نهاية العام، كما يفوق هذا الأداء بشكل كبير أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي نما بنسبة 2 % خلال الفترة نفسها».

وقال: «بفضل أدائنا المالي القوي، قادرون على استكشاف فرص النمو الإستراتيجي بفعالية.. في العام الماضي، قامت شركة أدنوك للإمداد والخدمات بالتحرك نحو توسيع أسطولها من خلال استحواذها على أربع ناقلات نفط خام عملاقة جديدة.

والتي تعمل بمحركات تعمل بالوقود المزدوج وتتمتع بالكفاءة البيئية العالية، كما تمت إضافة 8 منصات إسناد بحرية ذاتية الرفع والحركة إلى أسطولنا، مما يعزز مكانتنا كمالك ومشغل لأكبر أسطول من هذه الفئة من المنصات في العالم إضافة إلى ذلك، دخلنا سوق الهندسة والمشتريات والإنشاء من خلال حصولنا على عقد بقيمة 975 مليون دولار لبناء جزيرة اصطناعية في حقل زاكوم السفلي.

كما نعزز هذه الإنجازات من خلال مبادراتنا الاستراتيجية في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا، حيث نضع الذكاء الاصطناعي في صميم استراتيجيتنا لتقديم الخدمات بكفاءة وأمان عاليين».

وأضاف: «أنه في وقت الطرح العام الأولي، قمنا بالإعلان عن استراتيجية نمو تحويلية تهدف إلى استثمار ما بين 4 و5 مليارات دولار في النفقات الرأسمالية العضوية حتى عام 2028.. والآن، بعد مضي أقل من عام، تتسارع طموحاتنا للنمو لتفوق هذا المستوى، مع استمرار شركة أدنوك للإمداد والخدمات في توسيع أسطولها وتعزيز بصمتها الجغرافية لتقديم خدمات بحرية عالمية المستوى لقاعدة عملائنا المتنامية».

تفاؤل

وقال القبطان عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»: «مستمرون في التزامنا بزيادة قيمة المساهمين على المدى الطويل مع الحفاظ على سياسة توزيع أرباح جاذبة للاستثمار..

وبينما نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل، فإننا نواصل البناء على إنجازاتنا السابقة، مستفيدين بشكل واضح من عوامل تعزيز مسار النمو مثل توسيع نطاق خدماتنا الحالية، والاستثمار في قطاعات عمل جديدة، وتعزيز بصمتنا الجغرافية وقاعدة عملائنا العالمية».

وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح التدريجية التي وافق عليها مجلس الإدارة، تهدف الشركة إلى زيادة الأرباح السنوية بنسبة 5 % على الأقل على المدى المتوسط، مع الاستناد إلى الأرباح السنوية لعام 2023 (955 مليون درهم).. وستتم مراجعة سياسة توزيع الأرباح بشكل منتظم مع مراعاة فرص النمو ذات القيمة المتراكمة. وتعتزم الشركة توزيع الأرباح على أساس نصف سنوي.

حيث يتم تسديد القسط الأول من الأرباح في الربع الرابع بعد الإعلان عن نتائج النصف الأول من السنة، على أن يتم تسديد القسط النهائي في الربع الثاني من السنة التالية بعد الإعلان عن نتائج النصف الثاني من العام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز