195 مليون درهم إيرادات «ايبيكس للاستثمار» في الربع الأول

المصدر: أبوظبي – وام

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أعلنت شركة ايبيكس للاستثمار، التابعة لمجموعة غذاء القابضة ومقرها الرئيسي في أبوظبي، نتائجها المالية للربع الأول من العام .

والتي أظهرت نمواً في الإيرادات والأرباح التشغيلية عبر قطاعات أعمالها الثلاثة الرئيسية: الخدمات (توريد الطعام، وإدارة المرافق غسيل الملابس والتدريب)، والبناء (المستشفيات ومشاريع الطاقة وسكن العمال ومصنع رأس الخيمة للإسمنت)، والاستثمارات (الأسهم والمشاريع المشتركة وأنشطة الاندماج والاستحواذ). وسجلت الشركة نمواً قوياً في إيرادات الربع الأول بلغ 32% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، محققاً 195 مليون درهم.

وارتفع إجمالي هامش ربح الربع الأول 2023 من 13% إلى 21.4% في الفترة ذاتها من العام 2024، مسجلاً 42 مليون درهم، وبالتالي حققت ايبيكس أفضل أداء فصلي لها حتى الآن.

وحققت الشركة تحولاً كبيراً في نسبة صافي الأرباح التشغيلية (قبل حساب الخسارة غير المحققة على استثمارات الأسهم)، حيث قفزت من 3.5% في الربع الأول من عام 2023 إلى 19% في الفترة ذاتها من العام 2024. ورغم تعرض قطاع الاستثمار في الشركة لعوامل خارجية بعيدة عن سيطرة الإدارة، فقد نجحت في تسجيل صافي ربح إيجابي قبل احتساب الضريبة وصل إلى 5.4 ملايين درهم في الربع الأول 2024، مقابل خسارة قدرها 190.1 مليون درهم في الربع الأول 2023.

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