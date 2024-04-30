تايجر العقارية تطلق مشروع " jade" بتكلفة 275 مليون درهم في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة تايجر العقارية عن إطلاق مشروع " jade" في منطقة مجان في إمارة دبي. وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع " jade" السكني 275 مليون درهم ، وهو عبارة عن برج بارتفاع 28 طابقاً ويضم عدد 434 من الوحدات السكنية.

ويتميز المشروع الجديد بوجود مسبح، ومنطقة للعب الأطفال، ومضمار للمشي، ومرافق خدمية متنوعة.

وتتنوع الوحدات السكنية في المشروع بين ستيديو و1 غرفة وصالة و2 غرفة وصالة، ومتاح التملك أمام مختلف الجنسيات، مع خطة دفع ميسرة .

وقال المهندس عامر وليد الزعبي المدير التنفيذي لشركة تايجر العقارية:" إن الطلب المتواصل والمستمر على شراء وتملك الوحدات السكنية في إمارة دبي، يشجعنا على طرح مزيد من المشاريع العقارية النوعية التي تلبي طلب المستثمرين والمستخدمين النهائيين".

وأضاف الزعبي:" يسعدنا أن نعلن اليوم عن إطلاق مشروع " jade" الجديد الذي يتميز بمرافقه وخدماته وموقعه، وبأسعار تنافسية وطرق سداد ودفع مرنة، في سعي منا لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والعقارية في إمارة دبي، مع توقعات نجاحنا باستقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين والمهتمين بالشراء والتملك".

وتابع بالقول:" يتوقع أن تستغرق العمليات الانشائية في مشروع " jade " مدة 3 سنوات، على أن نبدأ بتسليم الوحدات السكنية للمشترين والمستثمرين في 31-03-2027 .

وأعرب عن توقعاته أن يحقق المشروع اقبالاً كبيراً خاصة بما يوفره من وحدات تتناسب مع إمكانية جميع المشترين والمستثمرين، وتشطيب بجودة عالية، ومسبح ومضمار للمشي وخدمات متنوعة للمقيمين في المشروع، بالإضافة إلى موقع المشروع في منطقة مجان.

وأكد المهندس عامر وليد الزعبي اعتزازه بطرح مزيد من المشاريع في إمارة دبي ودولة الامارات التي حققت سمعة عالمية في القطاع العقاري، ومساهمة شركة تايجر العقارية في تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية.

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