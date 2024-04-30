إطلاق مكاتب الشركات مزدوجة التراخيص في «ون زعبيل تاور»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «ون زعبيل» المشروع الأيقوني المطور من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية «ICD»، عن إطلاق مكاتب الشركات الفاخرة، في ون زعبيل تاور مزدوجة التراخيص.

تساهم هذه المكاتب في ازدهار أعمال الشركات وجذب الشركات المحلية والعالمية المسجلة في المنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي والشركات المسجلة داخل الإمارات.

يتكون مشروع ون زعبيل، متعدد الاستخدامات، من برجين شاهقين هما ون زعبيل تاور وَون زعبيل ذا ريزيدينسز، اللذان يتصلان ببعضهما بواسطة برج كابولي معلق يسمى ذا لينك، الذي يبلغ طوله 230 متراً ويرتفع 100 متر عن سطح الأرض، وحصل هذا المشروع متعدد الاستخدامات على لقب «بوابة منطقة الأعمال المركزية في دبي» نظراً لموقعه الاستراتيجي في دبي.

وتشغل مكاتب الشركات 17 طابقاً من ون زعبيل تاور متوزعة على مسافة 280.000 قدم مربع، كما يعكس المشروع معايير الاستدامة والكفاءة البيئية وتوج ذلك بحصوله على شهادة الريادة الذهبية المرموقة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold) في ديسمبر 2023.



صممت مكاتب ون زعبيل لتكون مكاتب ذكية، وفي هذا الصدد تم تطبيق تقنيات ذكية مختلفة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة في أنظمة الإضاءة والكهرباء وأنظمة التكييف وتنقية الهواء.

تساعد هذه الإجراءات في تنظيم الطاقة مع الحفاظ على درجة حرارة داخلية معتدلة، وتقديم ميزات مثل النوافذ المرتفعة إلى السقف التي تسمح بدخول ضوء النهار الطبيعي والإطلالات الخلابة على أفق دبي. يسعى ون زعبيل حالياً إلى الحصول على شهادتي WiredScore وSmartScore.



وتتميز مكاتب ون زعبيل بقربها من المرافق المميزة ما يمنح المستأجرين فيها فرصة دعوة ضيوفهم إلى أحد المطاعم الراقية الحاصلة على نجمة ميشلان في ذا لينك.

كما يمكنهم إقامة ندوات وحتى مؤتمرات على مرمى حجر من مكاتبهم، حيث يوفر منتجع ون آند أونلي ون زعبيل مساحات للاجتماعات متعددة الأحجام وتلبي مختلف الاحتياجات لكل أنواع الفعاليات، بينما يقدم فندق سيرو إقامة مميزة وفاخرة للضيوف ورجال الأعمال، وكما يمكنكم الاجتماع مع ضيوفكم بغرض تسوق أرقى الماركات وتناول الطعام في منصة البيع بالتجزئة.



علاوة على النظام الشامل والمتكامل في هذا المشروع، تلعب الخدمات المميزة والمرافق المتطورة في مكاتب ون زعبيل دوراً مهماً في تعزيز جودة الحياة للمستثمرين فيها، حيث تتوافر خدمات كونسيرج وأمن على مدار الساعة في بناء المكاتب و7 طوابق سفلية لصف السيارات ويوجد مواقف مدفوعة أيضاً.



المكان المناسب

وعلق عصام كلداري، مدير ون زعبيل قائلاً: «نؤمن بأن نجاح الأعمال يبدأ من اختيار المكان المناسب، ولذا يسرنا اليوم إطلاق مكاتب الشركات في ون زعبيل تاور من قلب إمارة دبي، التي سوف تكون بلا شك أفضل وجهة لرجال الأعمال والمستثمرين، وأصحاب الشركات الإقليمية والعالمية.

حيث سيجدون كل ما يبحثون عنه هنا من مكاتب واسعة وفاخرة المتصلة بمتاجر البيع بالتجزئة والفنادق العالمية والمطاعم الراقية، وجميع هذه الوجهات لا تحتاج سوى ركوب المصعد للوصول إليها. نرحب بالشركات المبتكرة التي سنشهد ازدهار أعمالها في مكاتب ون زعبيل ذات الخدمات المتكاملة».

مساحات مكتبية فخمة

ويضيف ون زعبيل بتصميمه المعماري المميز أيقونة جديدة في سماء دبي. ويشمل هذا المشروع متعدد الاستخدامات شققاً سكنية فاخرة، مساحات مكتبية فخمة، متاجر للبيع بالتجزئة، فندق سايرو وهو فندق الرفاهية واللياقة البدنية والعافية، فندق ون آند أونلي، مساكن ون آند أونلي الخاصة وأجنحة راقية ومنصة مشاهدة.

ويتكون هذا المشروع المتطور من برجين حديثين شاهقين متصلين بمبنى كابولي معلق يسمى «ذا لينك»، يمنح الزائر مشاهدة بانورامية لأفق دبي، ويقدم فرصة فريدة لتجربة أفضل المطاعم وعروض الضيافة المميزة.

يرمز ون زعبيل إلى الطموح والابتكار في دبي. يقف هذا المشروع بشموخ في قلب دبي ليصبح وجهة آسرة وملهمة لكل من يراه. صمم كوجهة سكنية وتجارية وترفيهية ترتبط جميعها بسلاسة لتحاكي متطلبات المقيمين والزائرين مما يوفر أسلوب حياة راقٍ وفريد. يجتمع في المشروع خدمات التسوق والإقامة والترفيه لتمنح الزوار والضيوف تجربة غنية وفريدة وسلسة لا مثيل لها، مهيئة لسكان دبي ما يستحقونه من أسلوب حياة راقٍ وفاخر.

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