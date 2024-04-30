«بيوت»: توجهات السوق والفرص الاستثمارية في دبي تُرسّخ الثقة في القطاع العقاري

المصدر: دبي ـ البيان

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سلّطت اتجاهات السوق العقاري من موقع «بيوت»، المنصة العقارية الأولى في الإمارات، الضوء على أداء القطاع العقاري في إمارة دبي خلال الربع الأول من عام 2024، حيث استقرت أسعار العقارات في مناطق كانت قد شهدت ارتفاعاً خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين سجّلت مناطق أخرى ارتفاعاً وانخفاضاً بنسبٍ متفاوتة.

استناداً إلى اتجاهات البحث على موقع «بيوت»، فقد حافظت دبي على استقطاب المستثمرين بفضل مقوماتها العديدة، حيث ازداد الطلب على شراء العقارات بمختلف أنواعها وفئاتها، مدعوماً بتدفق المزيد من المستثمرين والباحثين عن عقار في الإمارة، كما تم إطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة التي تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

المناطق الأكثر طلباً لشراء العقارات في دبي

وفقًا للبيانات الصادرة عن موقع «بيوت»، فقد سجّلت المناطق الأكثر طلباً في دبي ارتفاعاً في أسعار شراء الشقق والفلل بنسبٍ مختلفة وصلت في بعضها إلى 7% خلال الربع الأول من عام 2024.

فيما يتعلق بالعقارات ضمن فئة الأسعار المنخفضة، فقد أظهرت البيانات إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين لشراء العقارات في مناطق «المدينة العالمية» و«دبي الجنوب» و«داماك هيلز 2» و«دبي لاند». بالمقابل، أظهر الباحثون عن عقارات ضمن فئة الأسعار المتوسطة اهتماماً كبيراً بمناطق «قرية جميرا الدائرية» و«أبراج بحيرات الجميرا» و«الفرجان» و«الينابيع».

علاوة على ذلك، أبدى الباحثون عن العقارات الفاخرة خلال الربع الأول من عام 2024، تفضيلهم للاستثمار في مناطق مثل «دبي مارينا» و«الخليج التجاري» و«المرابع العربية» و«دبي هيلز استيت».

اتجاه أسعار العقارات في دبي

شهدت المناطق الأكثر طلباً لشراء الشقق ذات الأسعار المنخفضة انخفاضاً في صفقات البيع تتراوح نسبته بين 1% و16%، باستثناء دبي الجنوب التي سجّلت ارتفاعاً بنحو 4.48%. بالمقابل، شهدت الفلل ذات الأسعار المنخفضة ارتفاعاً يتراوح ما بين 7% و62%، مع تحقيق دبي لاند أعلى نسبة زيادة.

أما العقارات ذات الأسعار المتوسطة، فقد شهدت أسعار الشقق ارتفاعاً ملحوظاً تراوحت نسبته بين 6% و42%، مع تحقيق أبراج بحيرات الجميرا أعلى زيادة. على الصعيد ذاته، شهدت أسعار الفلل ارتفاعاً بنحو 5% و14%، باستثناء منطقة الفرجان التي شهدت انخفاضاً طفيفاً بنحو 0.37%.

بالحديث عن العقارات الفاخرة، فقد شهدت معظم المناطق ارتفاعاً في أسعار البيع بنسب تتراوح ما بين 2% و23%.

العائد على الاستثمار

من حيث العائد على الاستثمار وبناءً على العوائد المتوقعة من الإيجارات للشقق، فقد برزت مناطق «مجمع دبي للاستثمار»، «ديسكفري جاردنز»، و«ليوان» كأكثر الخيارات جاذبية للمستثمرين، حيث تحقق عوائد استثمارية تصل إلى 11%.

ضمن فئة الشقق ذات الأسعار المتوسطة، فقد أظهرت بيانات موقع «بيوت» أن مناطق «مدينة دبي الرياضية» و«واحة دبي للسيليكون» و«موتور سيتي»، تُدرّ عوائد تصل نسبتها إلى 10%. بالمقابل، تبرز مناطق «جرين كوميونيتي» و«الصفوح» و«داماك هيلز» كأكثر المناطق جذباً للباحثين عن شقق فاخرة، حيث تُحقق عوائد تتجاوز 8%، لتتفوق بذلك على غالبية الأسواق العالمية.

أما العوائد على الاستثمار في فلل دبي، فقد أظهرت البيانات أن الفلل ومنازل التاون هاوس في المدينة العالمية تحقق عائداً يتجاوز 7%، بينما تُحقق مناطق «داماك هيلز 2» و«ذا فالي دبي» عائدات تتجاوز 6%. علاوة على ذلك، تتراوح عوائد الاستثمار في الفلل ذات الأسعار المتوسطة في «مثلث قرية الجميرا» و«قرية جميرا الدائرية» ومنطقة «مُدن» بين 6% و8%.

ضمن فئة الفلل الفاخرة، تُحقق المدينة المستدامة في دبي عائد استثمار يتجاوز 7%، وذلك بفضل المزايا التي تُقدمها والعرض المحدود في السوق العقاري، في حين تُدرّ كُلّ من البراري وتلال الغاف عوائد على الاستثمار تصل نسبتها إلى 6%.

يجدر بنا أن نشير إلى أن عدد معاملات بيع العقارات في دبي خلال الربع الأول من عام 2024، وفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي قد بلغ 36,946 صفقة، سواء أكانت عقارات سكنية أم تجارية، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 109.6 مليارات درهم.

المناطق الأكثر طلباً

بالانتقال إلى تقرير «بيوت» عن استئجار العقارات في دبي، فقد أظهرت اتجاهات البحث في الموقع أن الباحثين عن شقق بأسعار منخفضة يفضلون السكن في منطقتي «ديرة» و«النهدة»، في حين استقطبت «داماك هيلز 2» و«مردف» الباحثين عن فلل بأسعار منخفضة. بالمقابل، كانت «قرية جميرا الدائرية» و«بر دبي» الأكثر طلباً لاستئجار الشقق بأسعار متوسطة، في حين أن «قرية جميرا الدائرية» و«المرابع العربية 3» كانتا الأكثر طلباً لاستئجار الفلل بأسعار متوسطة.

ضمن فئة العقارات الفاخرة، كانت «دبي مارينا» و«الخليج التجاري» المنطقتين الأكثر طلباً لاستئجار الشقق، في حين فضّل الباحثون عن الفلل منطقتي «دبي هيلز استيت» و«البرشاء».

اتجاه إيجارات العقارات

وفقاً لبيانات موقع «بيوت»، فقد شهدت إيجارات الشقق ذات الأسعار المنخفضة ارتفاعاً تتراوح نسبته ما بين 1% و17%، بينما شهدت الشقق ذات الأسعار المتوسطة ارتفاعاً يصل إلى 12%. على النقيض من ذلك، شهدت إيجارات الشقق الفاخرة انخفاضاً يصل إلى 4%.

هذا وقد انخفضت إيجارات الفلل ذات الأسعار المنخفضة بنحو 3%، مع تسجيل ارتفاع يتراوح ما بين 1% و7% في «مردف»، في حين سجلت إيجارات الفلل بأسعار متوسطة ارتفاعاً بنسبة 2% إلى 17%، بينما سجلت بعض الفلل في «قرية جميرا الدائرية» و«تاون سكوير» انخفاضاً بنحو 2%. إلى جانب ذلك، شهدت إيجارات الفلل الفاخرة ارتفاعاً بنحو 13%، مع الإشارة إلى أن إيجارات فلل 4 غرف في «البرشاء» و«داماك هيلز» انخفضت بنحو 12% إلى 14%.

عند تحليل متوسط أسعار الإيجارات في دبي، فقد تراوحت نسب الارتفاع في المناطق ذات الأسعار المنخفضة للفلل والشقق بين 1% و5%. في الوقت ذاته، سجلت إيجارات الشقق والفلل ذات الأسعار المتوسطة ارتفاعاً تصل نسبته إلى 12%. أما الشقق والفلل الفاخرة، فقد شهدت ارتفاعاً في الإيجارات بنسبة 5%، باستثناء إيجارات الفلل الفاخرة في داماك هيلز التي سجّلت انخفاضاً بنحو 7.24%.

على صعيد آخر، شهد الطلب على استئجار الشقق والفلل ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2024، مما يدل على زيادة الاهتمام بالعقارات التي تناسب العائلات، خاصة ضمن فئة الأسعار المتوسطة والعقارات الفاخرة.

تُشير اتجاهات البحث في موقع «بيوت»، أنه وعلى الرغم من زخم النمو في قطاع العقارات في دبي خلال الربع الأول من عام 2024، إلا أنه كان أكثر استقراراً مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، وفي الوقت نفسه، استمر ارتفاع الطلب على استئجار وشراء الشقق والفلل، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى الأسعار التنافسية وخطط وبرامج التمويل والدفع المرنة، إضافة إلى السياسات الحكومية التي تدعم خطط النمو وتحفز القطاع وتحافظ على ديناميكيته.

ثقة المستثمرين

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقع بيوت ومجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط: «لا يزال السوق العقاري في دبي كما عهدناه دوماً، سوقاً واعداً على الرغم من التحديات العالمية المستمرة.

حيث تُرسّخ كل من الاتجاهات العامة للسوق والفرص الاستثمارية واستراتيجيات النمو، ثقة المستثمرين في القطاع، كما تُبرِز المشاريع الجديدة والأساليب المبتكرة المستخدمة في المشاريع التي لا تزال قيد الإنشاء، جاذبية دبي ومكانتها كمركز إقليمي وعالمي للعقارات».

وأكمل خان قائلاً: بينما نواجه مختلف التحديات والفرص المقبلة، سيكون تعزيز التعاون والتخطيط الاستراتيجي أمراً محورياً لتحقيق العائدات وتعزيز النمو المستدام في القطاع العقاري في دبي.

كما أكد قائلاً: سنقوم بدورنا على أكمل وجه ونأخذ مسؤولياتنا على محمل الجد من خلال دعم دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال تقديم حلول تقنية متطورة لإيجاد بيئة أكثر شفافية ومصداقية، بحيث نكافئ الوكلاء العقاريين والشركات المعلنة ذات محتوى بجودة عالية، كما سنقوم بحذف الإعلانات غير الصحيحة حتى قبل نشرها.

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