مهرجان دبي للمأكولات يكشف عن فعالية «إبداعات الشيف»

المصدر: دبي - البيان

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تشهد الدورة الحادية عشرة من مهرجان دبي للمأكولات انطلاق فعالية «إبداعات الشيف» الجديدة كلياً، والتي ترتقي بتجربة تناول الطعام إلى مستويات استثنائية.

حيث تشارك مجموعة مختارة من المطاعم الفاخرة في الفعالية باستعراض المواهب الرائعة لكبار الطهاة الذين يقدمون تشكيلة متنوعة من الأطباق الشهية.

تنطلق «إبداعات الشيف» اعتباراً من 1 مايو وحتى 12 مايو، وستتضمن كل قائمة ثلاثة أطباق على الأقل، تم اختيار كل منها بعناية. وتتميز الفعالية بطابعها التفاعلي، حيث يمكن للزوار التواصل مباشرة مع الطهاة المشهورين للتعرف على ابتكاراتهم في فنون الطهي ومصادر الإلهام التي تجعل قوائم الطعام الخاصة بهم مميزة للغاية.

وهناك العديد من أصحاب المواهب في فنون الطهي الذين يشاركون في دورة هذا العام من فعالية «إبداعات الشيف»، منهم الشيف «إسماوان ديزابير» في مطعم «أداليمان»، والشيف «محمد غورش» في مطعم «آرازونا»، والشيف «دي كوزين تييري موتش» في مطعم «براسيري بولود»، والشيف «آلفين ليونغ» في مطعم «ديمون داك»، والشيف «ماريو مارتينيز» في مطعم «لينا».

والشيف «لوكا كريوستيلي» في مطعم «كالا فيستا»، والشيف «ماركيز تون» في مطعم «كويا دبي»، والشيف «كيلفن تشيونغ» في مطعم «جونز»، والشيف «ستيف نغوين» في مطعم «لينج لينج»، والشيف «رامي ناصر» في مطعم «مينا براسيري».

والشيف «تيتسويا واكودا» في مطعم «ساجيتسو»، والشيف «روبرتو دي فيفو» في مطعم «سوكر فاير داينينج دبي»، والشيف «بالفير بالكيسون» في مطعم «فروكيتس بي»، والشيف «تيم نيوتون» في مطعم «لا نينا»، والشيف «بافيل لي» في مطعم «سوموسان»، والشيف «ديفيد» في مطعم «تان تشا»، والشيف «نيها ميشرا» في مطعم «كينويا».

وللعلم، فإن فعالية «إبداعات الشيف» تقدم مجموعة مميزة من كبار الطهاة في دبي، وهو ما سيمكّن سكان المدينة وزوارها من الاستمتاع بعالم من النكهات الفريدة والتجارب الغنية بالإبداع والابتكار في فنون الطهي.

مشاركات

وفيما يلي بعض الطهاة الذين يشاركون في «إبداعات الشيف»:

● الشيف «راهول رانا» في مطعم «أفاتارا»: يوفر تجربة طعام هندية نباتية راقية وفريدة من نوعها، حيث يقدم أطباقاً مستلهمة من المكونات الموسمية والطبيعية المستمدة من المزارع المحلية، مع استخدام التقنيات الحديثة والأساليب المبتكرة، ويتحدى المفاهيم التقليدية للطعام النباتي بأشهى الوجبات النباتية والخالية من الجلوتين عند الطلب.

● الشيف «أندي توه» في مطعم «هاكاسان دبي» يجمع الوصفات الكانتونية التقليدية مع اللمسات المعاصرة، ويعد الضيوف بتجربة مميزة مع أطباق شهية تعكس الأصالة والابتكار في ذات الوقت.

● الشيف «داميان دوفيو» في مطعم «نوبو دبي» يقدم تجربة حصرية تجمع بين التقاليد اليابانية واللمسات البيروفية، بما في ذلك الأطباق الشهيرة مثل بلاك كود ميزو، وكذلك واجيو بيف تاكوز، إضافة إلى بعض من أفضل أطباق السوشي في المدينة.

● الشيف «فرانكي يانغ تاو» في مطعم «موت 32» يقدم قائمة خاصة تضم أطباق مطعم «موت 32» الشهيرة، والتي تجمع بين الإبداعات المبتكرة واللمسات التقليدية مع النكهات الاستثنائية.

● الشيف «سيزار أولوا» في مطعم «لا مار من غاستون أكوريو»: يقدم قائمة طعام بيروفية أصيلة تجمع بين المأكولات البحرية واللحوم، بالإضافة إلى الحلويات التي تحتوي على الشوكولاته البيروفية.

● الشيف «ألفريدو ألبرغاتوري» في مطعم «لامو بيسترو ديل ماري» يقدم قائمة من المأكولات البحرية الإيطالية التي تعتمد على المكونات الطازجة، ومنها طبق ريزوتو مع الزعفران واللانجوستين ومعكرونة كاسيو إي بيبي مع قنافذ البحر.

● الشيف «هيمانشو سايني» في مطعم «تريسيند ستوديو» يقدم قائمة متعددة الأطباق، احتفالاً بمرور 75 عاماً على استقلال الهند، ويتيح للزوار فرصة التعرف على الأطعمة المتنوعة من مناطق مثل صحراء ثار وجبال الهيمالايا. وتوفر هذه التجربة التي تستمر ساعتين ونصف الساعة لمحة عن المطبخ الهندي مع التركيز على البساطة والرقي.

● الشيف «بول جايفسكي» في مطعم «ذا جيلد»: يقدم مجموعة مختارة من خمسة أطباق من أبرز ما يقدمه المطعم من أطباق أوروبية مثل كوكتيل سرطان البحر، وجراد البحر الأسترالي المشوي.

● الشيف «تاكا» والشيف «هيسا» في مطعم «تاكاهيسا الياباني» يقدم قائمة أوماكاسي المختارة التي تتضمن أطباقاً حصريةً مثل السمك الأبيض مع الكمأة ولحم البقر كوبي شابو شابو.

يقع مطعم تاكاهيسا في فندق «بانيان تري دبي»، ويشتهر بمأكولاته اليابانية، حيث يقوم الطاهيان «تاكا» و«هيسا» بإعداد أطباق من المأكولات البحرية الفاخرة ولحم البقر كوبي A5.

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