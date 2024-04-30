52 % من مستهلكي الإمارات يفضلون الشركات المسؤولة اجتماعياً

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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يحاول 52% من المستهلكين في الإمارات الشراء فقط من الشركات المسؤولة اجتماعياً، حسب ما كشف استطلاع جديد نشره موقع «يوجوف» أمس، ما يشير إلى أن جزءاً كبيراً من السكان بدأوا في تكييف مواقفهم وأنماط حياتهم وفق نمط المستهلك الواعي.

ويضع هؤلاء المستهلكون الاستدامة في المقام الأول فيما يتعلق بالأغذية والمشروبات والسيارات. ويختارون مشترياتهم من العلامات التجارية الأكثر مراعاة للبيئة. وحسب الاستطلاع أصبح 10% في الفئة العمرية حتى 24 عاماً ينتمون إلى تصنيف المستهلك الواعي، و44% في الفئة العمرية من 25 إلى 34، و27% في الفئة العمرية من 35 إلى 44، و19 في المئة من سن 45 عاماً فأكثر.

كما أصبح 82% من المستهلكين يصفون أنفسهم بأنهم مستهلكون بيئيون. ومن هذه الفئة لا يزال 18% يعيشون مع ذويهم، و53% متزوجون وليس لديهم أبناء، 59% لديهم أبناء أصغر من 18 عاماً. وصنف الاستطلاع آراءهم في الاستدامة.

وقال 82% إنهم يرون الطاقة الخضراء هي المستقبل، فيما عبر 75% عن استعدادهم للدفع أكثر مقابل الطاقة المستدامة، و78% عن رغبتهم في تركيب ألواح طاقة شمسية في منازلهم.

وفيما يخص ميلوهم الاستهلاكية قال 61 من المستهلكين الواعين، إنهم يشترون ملابسهم فقط من العلامات التجارية المستدامة. وفيما يخص مواقفهم، قال 75% منهم إنهم يودون معرفة أين يتم تصنيع المنتجات التي يشترونها، فيما لا يمانع 75% الدفع أكثر مقابل منتجات ذات أثر أفضل على البيئة.

كما قال 64% إنهم يشترون من الشركات التي لديها أخلاقيات وقيم تتفق مع مبادئهم. وكانت أكثر المنتجات التي ابتاعها هؤلاء المستهلكون هي الملابس (69%) والأحذية (60%) والإلكترونيات (45%) ومنتجات العناية بالصحة والتجميل (52%).

ووفقاً للاستطلاع يعتقد 76% من المستهلكين الواعين أن السيارات الكهربائية هي المستقبل، ويفكر 21% منهم في اقتناء واحدة. من جهة أخرى يقضي 21% منهم من 6 إلى 10 ساعات أسبوعياً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويستخدم 70% منهم تطبيق انستجرام، و79% يتصفحون فيسبوك و79% يفضلون يوتيوب.

وحول سلوكهم العام على الإنترنت يرسل 80% رسائل بريد إلكتروني، و62% يتصفحون الإنترنت بشكل عام، و58% يستخدمون تطبيقات تبادل الرسائل الفورية، و56% يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي.

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