20 معرضاً ومؤتمراً بمركز دبي التجاري في مايو

المصدر: البيان

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أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن أجندة فعالياته لشهر مايو، التي تشمل مجموعة متنوعة تضم أكثر من 20 مؤتمراً ومعرضاً تغطي العديد من القطاعات الحيوية، ومنها الرعاية الصحية، والترفيه، والتكنولوجيا، والسفر والسياحة، والفنون، والطاقة، والتمويل، والطيران وغيرها. وتعكس تلك الفعاليات مكانة مركز دبي التجاري العالمي كوجهة عالمية رائدة في تمكين الشركات والأفراد من التواصل وتبادل الأفكار وبناء العلاقات التجارية، وتعزيز مكانة دبي العالمية في مجال تعزيز الأعمال التجارية واستضافة المؤتمرات والفعاليات العالمية الكبرى.

وتتضمن القائمة مؤتمر جمعية آسيا والمحيط الهادئ لطب القلب في الفترة من 30 أبريل حتى 5 مايو، ومهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية من 1- 5 مايو، ويعود معرض «فنون العالم دبي» بدورته العاشرة من 2 وحتى 5 مايو، حيث من المتوقع أن تشهد دورة هذا العام عرض أكثر من 4 آلاف عمل فني من أكثر من 300 معرض مرموق وفنانين مشهورين يمثلون أكثر من 60 دولة.

سوق السفر العربي

يعتبر سوق السفر العربي من الفعاليات العالمية الرائدة على مستوى المنطقة في قطاع السفر الداخلي والخارجي، ويقام هذا العام تحت شعار «تطوير السفر من خلال ريادة الأعمال»، وهناك أيضاً مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط (جوتيك) بين 7- 9 مايو، ومعرض وقمة «الطب الدقيق» ومنتدى إيمرج للصحة والابتكار بين 8- 9 مايو، حيث يستقطب أكثر من 7,000 خبير في الرعاية الصحية. وتشهد دورة هذا العام تنظيم القمة مع منتدى «إيمرج 2050» للصحة والابتكار.

يسلط معرض المجوهرات والعروس العربية، أحد أهم المعارض المتخصصة في دبي، الضوء على العلامات التجارية المحلية والعالمية المرموقة في عالم المجوهرات. ومن الفعاليات المهمة التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي، معرض بناء وتجهيز المطارات على مدار ثلاثة أيام بين 14- 16 مايو.

ويقام المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ بين 14- 16 مايو. ويشكّل معرض الورق- بيبر أرابيا، الفعالية الأبرز المختصة بالورق في منطقة الشرق الأوسط، ويجمع بدورته الثانية عشرة في العام 2024 جميع الجهات المعنية من قطاعات الورق والمناديل والتغليف المستدام.

سيملس الشرق الأوسط

ويعقد معرض سيملس الشرق الأوسط بين 14- 16 مايو، وتناقش أجندة المعرض تسعة مواضيع ويشارك فيه أكثر من 800 عارض، ويستضيف المعرض أكثر من 800 متحدث يتناولون أحدث التوجهات والعوامل المؤثرة على السوق والحلول التكنولوجية. ويستضيف مركز دبي التجاري معرض إيكرس العقاري في الفترة من 16- 19 مايو، ويقام معرض ديكوبيلد 16- 19 مايو، حيث يسلّط الضوء على الإمكانات الضخمة لأسواق الديكورات والتصميم الداخلي ومواد البناء في الإمارات، ويجمع معرض كريبتو إكسبو بين 20- 21 مايو كبار المستثمرين وخبراء الصناعة في مجال العملات المشفرة.

ويقام المعرض الدولي للملابس والمنسوجات بين 20- 22 مايو، والمعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية (كابسات) بين 21- 23 مايو، فيما تقام فعاليات معرض «انتجريت الشرق الأوسط» بين 21- 23 مايو، حيث يعد المنتدى الأفضل والمنصة الأمثل لمجتمع تكنولوجيا الصوت والصورة ووسائط الإِعلام على مستوى العالم.

ويستقطب المؤتمر والمعرض والجوائز العالمية للقطر والإنقاذ في الفترة بين 21- 23 مايو أكثر من 9,000 مشارك، و1,250 عارضاً من أكثر من 60 دولة. ويشارك في إكسبو الطفل أكثر من 150 عارضاً من أكثر من 30 دولة يعرضون أحدث المنتجات الخاصة بالأمومة والأطفال وحديثي الولادة، مع توقع استقطاب أكثر من 10 آلاف زائر، ويقام المؤتمر الدولي للكيمياء السريرية والطب المخبري 26- 30 مايو، وتجمع قمة أمازون لخدمات الإنترنت في الشرق الأوسط في 29 مايو مجتمع الحوسبة السحابية بهدف تعزيز التواصل والتعاون والتعرف على خدمات الحوسبة السحابية من أمازون.

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