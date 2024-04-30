أو سي هوم: شريك متميّز مع الإمارات في استعادة الاستقرار بخطى ثابتة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت "أو سي هوم"، العلامة التجارية المحلية الناشئة المتخصصة في تقديم الديكور المنزلي الأنيق بأسعار ميسورة، عن تضامنها مع الجهود السريعة التي قامت بها الإمارات لاستعادة الحياة الطبيعية بعد هطول أمطار غزيرة سجلت أرقاماً قياسية وأحدثت اضرار عبر البلاد. كجزء من مبادرة الدعم، تعلن "أو سي هوم" عن تخفيض إضافي بنسبة 10% على جميع المنتجات، فوق التخفيض الحالي الذي يصل إلى 25% إلى 75% على جميع المنتجات و فرصة استبدال الأثاث التالف مقابل قسائم تعوض الخسائر، بالإضافة إلى خدمة إزالة مجانية للأثاث القديم عند التسوق في متاجر "أو سي هوم" أو عبر الإنترنت.

في هذا السياق، يقول هريدش ميثواني، رئيس تسويق المجموعة في "أو سي هوم": "نحن في أو سي هوم، نؤمن بقوة التلاحم والتكاتف في مواجهة التحديات. واقتداءً بجهود الإمارات لاستعادة الحياة الطبيعية، نقدم خصومات خاصة لعملائنا كتعبير عن دعمنا وامتناننا لصمودهم".

نتيجة الأمطار الغزيرة، شهدت الإمارات فيضاناً أغلق عدة مناطق في دبي والشارقة. وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، ولي عهد دبي، في طليعة جهود الإغاثة، مما يُظهر التزامه القوي برفاهية سكان دبي وقدرتهم على التكيف في مواجهة التحديات.

وفي سياق متصل، أكد بينو فيليب، المدير العام لـ "أو سي هوم": "نحن مُلهَمون بشكل عميق بالصمود والمرونة التي أظهرها وطننا وقادتنا في الأوقات الصعبة. واعترافاً بتلك القيم الرائعة، يُشرّفنا تقديم الدعم والإغاثة للمجتمع. ونعمل جاهدين على إعادة بناء كل شيء، ونسعى لنشر البهجة والإيجابية في كل مكان. وتظل عزيمتنا في هذه الرحلة قوية وثابتة عبر الزمن."

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