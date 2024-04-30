إطلاق «مانتا باي» بـ 1.1 مليار درهم في جزيرة المرجان برأس الخيمة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة «ميجر للتطوير العقاري» مشروع «مانتا باي» في جزيرة المرجان برأس الخيمة بقيمة استثمارية 1.1 مليار درهم، وهو باكورة أعمالها الإنشائية في دولة الإمارات، حيث تستعد لإطلاق عدد من المشاريع في دبي وأبوظبي خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وقال أندريه تشارابيناك الرئيس التنفيذي لشركة «ميجر للتطوير العقاري» خلال مؤتمر صحافي في دبي للإعلان عن المشروع: «يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع مرجان في هذا المشروع الاستثنائي، حيث يمثل خليج مانتا فصلاً جديداً لكبار المطورين في المنطقة، في الوقت الذي نقوم فيه بتوسيع محفظتنا وإعادة تعريف تجارب المعيشة الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا التعاون الجديد يمثل علامة فارقة وإنجازاً مهماً بالنسبة لنا، ويؤكد التزامنا بتقديم مشاريع تطوير فاخرة لا مثيل لها في المنطقة».

ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع الذي يقع في جزيرة المرجان في الربع الثاني من عام 2024، ويجسد المشروع أسلوب الحياة الفاخر، حيث يتميز بقربه من الشواطئ النقية، والفنادق المتميزة. ومع أعلى شاطئ في العالم، يقدم خليج مانتا تجربة فريدة من نوعها، ويتميز باحتوائه على 80% من المساحات الخضراء وتصاميم وتشطيبات إيطالية متميزة.

وعلق نارين فيش، مدير التسويق في شركة «ميجر للتطوير العقاري»: «نحن متفائلون تجاه مستقبل القطاع العقاري المشرق في إمارة رأس الخيمة، نظراً لموقعها الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها، إلى جانب الطلب المتزايد على العقارات، إذ تعد جميعها بمثابة محركات قوية للنمو».

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