مليار درهم صافي أرباح «بروج» في الربع الأول بنمو 37 %

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أعلنت بروج بي ال سي، «بروج»، تحقيقها نمواً بنسبة 37 في المئة على أساس سنوي في صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى مليار درهم بفضل العلاوات السعرية القوية، المدفوعة بالتركيز على قطاعات المنتجات عالية القيمة وإدارة التكلفة بكفاءة عالية.

وارتفعت العلاوة السعرية للبولي إيثيلين الذي تنتجه «بروج» لتصل إلى 222 دولاراً للطن، بزيادة قدرها 19 في المئة مقارنة بالربع السابق، كما زادت علاوة البولي بروبيلين بنسبة 46 في المئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 162 دولاراً للطن. وخلال الربع الأول، انخفضت قاعدة التكاليف الإجمالية بنسبة 20 في المئة عن العام السابق، و18 في المئة عن الربع السابق لتصل إلى 2.7 مليار درهم، مما أسهم في إحراز تحسن في هوامش «بروج» الربحية الرائدة في القطاع قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة بلغت 44 في المئة، ارتفاعاً من نسبة 40 في المئة التي سجلتها خلال الربع الأخير من عام 2023.

وتواصل الشركة الاعتماد على نهج منضبط في إدارة قاعدة التكاليف، عقب النتائج المميزة التي حققها «برنامج تعزيز القيمة» خلال العام 2023، والذي تجاوز أهدافه المحددة مسجلاً أثراً مالياً إيجابياً بقيمة 2.2 مليار درهم خلال العام 2023. وأكدت «بروج» مجدداً، خلال الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية الذي عقد في 28 مارس الماضي، عزمها على دفع توزيعات أرباح جذابة بقيمة 4.8 مليارات درهم في عام 2024 مدعومة بقدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية استثنائية وميزانية عمومية قوية.. كما تمثل توزيعات الأرباح عائداً جارياً بنسبة 6.5 في المئة، أي ما يعادل 15.88 فلساً للسهم الواحد.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج، إن «بروج» تواصل تأكيد دورها الريادي القوي في هذا القطاع وفقاً لمجموعة واسعة من المعايير، بدءاً من الربحية والعلاوات السعرية المرتفعة وصولاً إلى المستويات التشغيلية المتميزة والكفاءة العالية في الأداء، لافتاً إلى أنه من خلال تحقيقها أرباحاً قوية في ظل ظروف الأسواق العالمية الصعبة، فقد أثبتت الشركة مرونة وسرعة كبيرة في التكيف، وقد زاد هذا الأمر من الثقة بأن «بروج» ستحقق نجاحاً مستمراً خلال الفترة المقبلة.

وتمضي «بروج» حالياً نحو تنفيذ نقلة نوعية في مسيرتها التنموية، حيث تحقق تقدماً كبيراً في تطوير مشروع «بروج 4» الذي تم إنجاز أكثر من 60 في المئة من أعماله الإنشائية، والذي سيسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة بنسبة 28 في المئة لتصل إلى 6.4 ملايين طن، بالاعتماد على جيل جديد من التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز تنوع مجموعتها من المنتجات. كما تسعى الشركة لاستكشاف آفاق أوسع من النمو العالمي بما في ذلك فرصة نمو كبيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والتي وصلت إلى مرحلة دراسة الجدوى.

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