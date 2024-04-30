"شي إن" تستضيف فعالية خاصة لإطلاق تشكيلة حصرية ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية "مدعومين بالحب"

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أطلقت "شي إن"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التسوق الإلكتروني للأزياء والموضة وأسلوب الحياة، تشكيلة حصرية من الملابس والإكسسوارات المستوحاة من الشخصيات المحبوبة في وارنر براذرز". وتندرج هذه المبادرة ضمن إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية المتواصل لعلامة "شي إن" تحت شعار "مدعومين بالحب"، والذي يجمع الموضة مع العمل الخيري لتوعية ودعم أسر ذوي اضطراب طيف التوحد في المنطقة.

تضم التشكيلة الجديدة طيفاً متنوعاً من الملابس والإكسسوارات المميزة للرجال والنساء والأطفال، والمستوحاة من أشهر الشخصيات الكرتونية لشركة الإنتاج السينمائي الشهيرة "وارنر براذرز"، بما في ذلك توم وجيري، وسكوبي دو، وأبطال دي سي الخارقين مثل باتمان وسوبرمان. وتتضمن التشكيلة باقة من قمصان الـ "تي شيرت" والسراويل الرياضية وملابس النوم والإكسسوارات، وتتوفر للبيع حصرياً عبر موقع وتطبيق "شي إن"؛ وسيتم التبرع بـ 30% من ريع هذه المنتجات مباشرة إلى مركز دبي للتوحد مع إجراء تخفيضات جزئية خلال الفترة من 23 أبريل إلى 22 مايو.

وأقيمت الفعالية العائلية الخاصة في مركز دبي للتوحد، وهو أكبر منظمة غير ربحية وأكثرها ابتكاراً وشمولاً في دولة الإمارات لخدمة أطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد. وحضر هذه الفعالية أكثر من 100 عائلة، إلى جانب العديد من مؤثري منصات التواصل الاجتماعي، بمن فيهم الدكتورة خلود، وشهد حسن، وعائلة بدر، ونور دياب، وغيرهم؛ حيث أتيحت لهم فرصة المشاركة في بعض الأنشطة الممتعة.

استمتع الضيوف الصغار وعائلاتهم بمجموعة متنوعة من الأنشطة بما في ذلك ورشة عمل فنية تمكينية قادها الفنانان الإماراتيان عبدالله لطفي وأسماء بكر، وكلاهما من ذوي اضطراب طيف التوحد. يُعرف عبدالله وأسماء بأعمالهما الفنية الاستثنائية وقدرتهما على التعبير عن المشاعر والأحاسيس من خلال السرد الإبداعي للقصص والشخصيات المعبرة وحس الفكاهة. وعمل الفنانان على توجيه المشاركين من خلال جلسة إبداعية جذابة، مسلطين الضوء على أهمية الفن كشكل من أشكال التعبير وإدارة حالات ذوي اضطراب طيف التوحد.

وأتيحت للعائلات كذلك فرصة مقابلة عدد من شخصيات "وارنر براذرز" المحبوبة، بما في ذلك شخصيات لوني تونز الذين استقبلوا الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد بحفاوة كبيرة؛ إلى جانب المشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تنمّي القدرات الحسية للأطفال مثل الرسم على الوجه والفنون والحرف اليدوية. وتم بالإضافة إلى ذلك تقديم هدايا خاصة لرسم البسمة على وجوه الضيوف الصغار.

وقالت جويس شمعون، مديرة تطوير الأعمال في مركز دبي للتوحد: "يسعدنا في مركز دبي للتوحد أن نتعاون مع ’شي إن‘ في حملتها المميزة ’مدعومين بالحب‘، ذلك أن مساهمتها السخية ستمكننا من تقديم أهم الخدمات التي تدعم الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد. ونود أن نعرب عن عميق امتناننا تجاه ’شي إن‘ لدعوتها الأهالي والأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد من أجل حضور فعالية الإطلاق التي أقيمت بالتعاون مع ’وارنر براذرز‘ في مركز دبي للتوحد، وذلك للمشاركة في هذا الحدث المليء بالمرح والتشويق. وتعكس هذه اللفتة الشاملة والمدروسة التزام ’شي إن‘ بالمسؤولية الاجتماعية وتقديرها العميق لأهمية تحقيق الشمولية".

تتزامن مبادرة "شي إن" مع شهر التوعية بمرض التوحد الذي يبدأ مع اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد في الثاني من أبريل. وتندرج هذه الفعالية ضمن إطار مبادرات "شي إن" لتعزيز الشمول الاجتماعي ورفع مستوى الوعي باضطراب طيف التوحد مع التركيز بشكل خاص على الأنشطة التعاونية التي تعزز المهارات الاجتماعية للأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد. ويعد الفعالية كذلك جزءاً من التزام "شي إن" المستمر بإحداث فرق ملموس في حياة الأفراد والعائلات المتأثرين باضطراب طيف التوحد، وذلك تحت مظلة برنامجها للمسؤولية الاجتماعية المؤسسية "مدعومين بالحب". وكان قد تم إطلاق هذه الحملة في عام 2022، وجمعت حتى الآن أكثر من 293,000 دولار حتى الآن تم التبرع بها لدعم القضايا المرتبطة بمجتمع التوحد وزيادة الوعي بهذا الاضطراب.

يمكن الاطلاع على التشكيلة حالياً عبر زيارة الرابط: http://ar.shein.com/trends/SHEIN-X-WB-Autism-Awareness-sc-006685192.html