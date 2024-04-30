14 مليار درهم ارتفاع في رصيد اقتراض القطاع الخاص خلال شهرين

المصدر: ابوظبي -سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع القطاع الخاص المحلي حجم اقتراضه بحوالي 14 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير ليرتفع الرصيد التراكمي للاقتراض من 1.240تريليون درهم نهاية 2023 إلى 1.254 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي .

ووفق بيانات المصرف المركزي اختص القطاع التجاري والصناعي بالحصة الأكبر من القروض مرتفعا من اجمالي 822.7مليار درهم الى 828.5 مليار درهم .

من جانبه وصل الرصيد التراكمي لقروض قطاع الأفراد الى426.4مليار درهم مرتفعا من 418 مليار درهم بنهاية 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز