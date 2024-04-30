المركزي:3 تريليونات درهم اجمالي التحويلات في شهري يناير وفبراير

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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قاربت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 3تريليونات درهم خلال شهري يناير وفبراير 2024.

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي بأن التحويلات مابين البنوك استمرت بتحقيق بالحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة63.5% وبإجمالي قارب 1.9 تريليون درهم

في المقابل إختصت تحويلات الأفراد بحصة36.5.% وبإجمالي 1.08 تريليون درهم .

على صعيد أخر أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة 3.8 مليون شيك خلال الشهرين بقيمة إجمالية بلغت 216.2مليار درهم

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