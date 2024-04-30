19 فلساً زيادة بأسعار البنزين وانخفاض الديزل 2 فلس في مايو

المصدر: أبوظبي – صبري صقر:

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أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر مايو 2024 وبمقدار يتراوح بين 19فلساً في البنزين ، بينما انخفضت أسعار الديزل بمقدار 2 فلس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ابريل 2024 .

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الأربعاء أول مايو 2024 ، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% .



وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 19 فلساً من 3.15 درهم في أبريل الى 3.34 درهم في مايو 2024 ، كما ارتفع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 19 فلساً من 3.03 درهم في أبريل إلى 3.22 درهم في مايو. وكذلك صعد سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 19 فلساً من 2.96 درهم في أبريل إلى 3.15 درهم في مايو . بينما تراجع سعر لتر الديزل بمقدار 2 فلس لكل لتر من 3.09 درهم في ابريل إلى 3.07 درهم في مايو.



كانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2024 للشهر الثالث على التوالي وبمقدار يتراوح بين 13 و14 فلساً في البنزين ، و 19 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2023 . وأقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر ديسمبر 2023 بمقدار يتراوح بين 7و8 فلوس في البنزين ، و23 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2023 ، كما أقرت تخفيض أسعار الوقود خلال نوفمبر 2023 بمقدار 41 فلساً في البنزين ، و15 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر أكتوبر 2023 .



ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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