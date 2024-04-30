سبينس تعلن عن زيادة في عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في الإمارات ضمن طرحها العام الأولي

المصدر: البيان

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أعلنت شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي ("الشركة" أو "سبينس")، المشغل لمتاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة تحت مظلة الأسماء التجارية "سبينس" و"ويتروز" و"الفير" في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، و في المملكة العربية السعودية بعد أن يتم افتتاح أول متجر للمجموعة المخطط في عام 2024، اليوم أنها ستزيد عدد الأسهم ("الأسهم"، كل منها "سهم") المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات (كما هو محدد أدناه) ضمن الطرح العام الأولي ("الاكتتاب العام" "أو "الطرح") لأسهمها في سوق دبي المالي. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لمستويات طلب عالية في اكتتاب أسهم الشركة.

أبرز سمات

• الطرح العام للمشتركين في الشريحة الأولى (كما هو محدد في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة ) قد تم زيادته من 45،000،000 سهم إلى 63,000,000 سهمًا، ما يعادل 7% من إجمالي الأسهم (5% سابقًا من إجمالي الأسهم).

• يعتمد قرار زيادة حجم طرح الشريحة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة على الطلب الكبير من المستثمرين الأفراد من مشتركي الشريحة الأولى.

• يبقي إجمالي حجم الطرح دون تغيير عند 900,000,000 سهم، وهو ما يمثل 25% من إجمالي رأس مال الشركة.

• تم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين (كما هو محدد في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة) من 855,000,000سهم إلى 837,000,000 سهم، أي ما يعادل 93% من إجمالي الأسهم (سابقاً 95% من أسهم الطرح) ، وذلك لاستيعاب الارتفاع الكبير في الطلب على الطرح الخاص بالمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• تبقى فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي دون تغيير، حيث سيتم إغلاق باب الاكتتاب يوم الإثنين 29 أبريل 2024 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، ويوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 للمستثمرين المحترفين.

• من المتوقع أن يبدأ تداول سبينس في سوق دبي المالي يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024.

زيادة أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات

بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، تمت زيادة أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات من 45,000,000 سهم إلى 63,000,000 سهم. وسيمثل طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات الآن 7% من إجمالي الأسهم بعد أن كان 5% سابقاً. ويبقى إجمالي حجم الطرح دون تغيير عند 900,000,000 سهم، وهو ما يمثل 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وبعد زيادة حصة أسهم الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، سيتم تخصيص 837,000,000 سهم للطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين بدلاً من 855,000,000 سهم، وهو ما يمثل 93% من إجمالي الأسهم مقارنة بنسبة 95% المعلن عنها سابقاً.

الاستقرار السعري

فيما يتعلق بالعرض، قامت الشركة والمساهم البائع بتعيين بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية ش.م.ع كمدير استقرار سعري والذي يجوز له، ضمن حدود القانون واللوائح والقواعد المعمول بها، بالدخول في صفقات الاستقرار السعري بهدف دعم سعر السهم في السوق، على مستوى أعلى مما قد يسود في السوق المفتوحة بشكل عام. وقد ارتفع عدد أسهم الاستقرار السعري من 45،000،000 سهمًا سابقاً إلى 63,000,000.

تبقى فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي دون تغيير، حيث تنتهي يوم الإثنين 29 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات؛ وفي يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين. وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.42 و1.53 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية وقت الإدراج ستتراوح بين 5.11 مليار درهم (حوالي 1.39 مليار دولار) و5.51 مليار درهم (حوالي 1.50 مليار دولار). وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم الأربعاء 1 مايو 2024.

ومن المتوقع حالياً أن تكتمل عملية الطرح وإدراج الأسهم للتداول يوم الخميس 9 مايو 2024 أو نحو ذلك التاريخ، وذلك وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي قد تم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع والمنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين ("اتفاقية التعهد بالتغطية")، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً تقويمياً من تاريخ الإدراج ("فترة الحظر")، رهناً ببعض عمليات التحويل المسموح بها على النحو الموضح في مذكرة الطرح الدولية . وتخضع الشركة كذلك لفترة الحظر على النحو الموضح في مذكرة الطرح الدولية.

سيتم تضمين تفاصيل الطرح في نشرة اكتتاب صادرة باللغة العربية ("نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة") وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام") فيما يتعلق بالطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مذكرة طرح دولية صادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح للمستثمرين المؤهلين. وقد تم إصدار نشرة الاكتتاب لدولة الإمارات وإعلان الاكتتاب العام يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024، بينما تم نشر مذكرة الطرح الدولية في 23 أبريل 2024. وتتوفر نشرة الاكتتاب لدولة الإمارات ومذكرة الطرح الدولية على الموقع https://ipo.spinneys.com. كما يمكن الاتصال بمركز الاتصال المخصص للاكتتاب العام على الرقم: 800 ENBD IPO (476 3623).

تم تعيين شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل. كما تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م. ع كمستشار للإدراج. وتم تعيين كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م. ع، وميريل لينش الدولية، وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري سجلات مشتركين. كما تم تعيين إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م) كمديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب. بينما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وتم تعيين بنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وويو بنك كبنوك تلقي الاكتتاب.

لا يشارك بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود أو أي من شركاته الحليفة في تلقي أموال الاكتتاب أو سجلات الاكتتاب ولا يشارك أو يدير بصورة أخرى في أي جانب من جوانب الطرح للأشخاص الطبيعيين.

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