«إنفيني كابيتال»: الإمارات وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل بيئتها المزدهرة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد طوني تشين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيني كابيتال» للاستثمارات البديلة، ومقرها هونغ كونغ، أن افتتاح الشركة لمكتبها الجديد في العاصمة أبوظبي مؤخراً، يتماشى مع التزامها بتسهيل فرص الاستثمار العالمية، وتوفير الفرص الواعدة والمتنوعة للمستثمرين في المنطقة.

ولفت إلى أن الإمارات تعد مركزاً رائداً لاستقطاب المواهب والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بفضل بيئتها الاقتصادية المزدهرة. وقال تشين في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، عقب حصول الشركة على الموافقة النهائية والترخيص الأولي لإدارة صندوق تحوط آسيوي ضمن سوق أبوظبي العالمي..

إن التوسع في أبوظبي، سيسهم في تعزيز إمكاناتنا التشغيلية، وقرارتنا الاستثمارية، ضمن مجموعة متنوعة من فئات الأصول والاستراتيجيات. وأضاف أن أبوظبي تعتبر وجهة مفضلة لأصحاب المواهب والطاقات، ليس من منطقة الخليج فحسب، بل من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ومن مختلف أرجاء العالم، نظراً للقوانين التنظيمية المتطورة، وبيئة الأعمال المتكاملة، والبنية التحتية الاستثنائية.

وأوضح أن «إنفيني كابيتال» تخطط لتوسيع عملياتها في الشرق الأوسط، مع التركيز بشكل خاص على دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار استراتيجيتها للتوسع والنمو، حيث تهدف إلى إدارة مجموعة واسعة من الأنشطة الاستثمارية في المنطقة، من خلال تحديد أفضل الفرص الاستثمارية والاستفادة منها. وقال طوني تشين: تشكل الإمارات حجر الزاوية في أي استراتيجية تسعى للتوسع بالشرق الأوسط.

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