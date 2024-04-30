12.2 مليار درهم تبادلات تجارية بين الإمارات والكويت بالربع الأول

المصدر: الكويت - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الدكتور مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى الكويت، إن التبادل التجاري بين البلدين يواصل زخم نموه، حيث بلغت قيمته نحو 12.2 مليار درهم خلال الربع الأول من 2024.

وذلك بحسب البيانات الأولية، متوقعاً أن تشهد السنة الحالية نمواً كبيراً في حجم الصادرات والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. ولفت النيادي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) خلال أعمال اليوم الأول من معرض وملتقى الشركات الإماراتية الذي انطلق أمس في الكويت ويختتم اليوم، إلى التنافسية التي تحظى بها الشركات الإماراتية وقدرتها على المنافسة في مختلف الأسواق، وعلى تلبية توقعات المستهلكين والشركاء في السوق الكويتية.

وقال النيادي: «لدينا عدد من الشركات الإماراتية التي تصدر إلى السوق الكويتية، مثل شركة «دوكاب» من شركة «حديد الإمارات أركان»، ومجموعة «موانئ أبوظبي»، و«سند»، وهناك العديد من الشركات الجديدة التي ترغب في دخول السوق الكويتية، مثل شركات الأمن الغذائي والشركات المختصة بالتقنيات».

وأوضح النيادي أنه بجانب التواجد الكبير للشركات الإماراتية في الكويت من مختلف القطاعات، هناك العديد من الصادرات الإماراتية التي تلبي احتياجات السوق الكويتية كالحديد والكابلات والبضائع التي تدخل وتلبي متطلبات البنية التحتية في دولة الكويت. وأضاف النيادي إنه خلال اليوم الأول تم عرض قدرات الشركات المتواجدة في الحدث والنظر في متطلبات الدخول للسوق الكويتية من خلال الجهات المعنية والتشريعية بدولة الكويت الشقيقة، متطلعاً لزيادة هذا التعاون والمساهمة في دخول عدد أكبر ومنتجات إماراتية أكثر في السوق الكويتية.

وقال النيادي: «جاءت فكرة الحدث بناءً على تواصل سفارة الإمارات مع المستثمرين والمصنعين بالبلدين الشقيقين. ومن خلال المعرض نسعى لأن يكون هناك حوار بين الشركات الإماراتية التي ترغب في دخول السوق الكويتية مع هيئة تشجيع الاستثمار في الكويت ومع الهيئة العامة للصناعة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز