88 % ارتفاع صافي أرباح «الدار العقارية» في الربع الأول إلى 1.57 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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قفز صافي أرباح شركة الدار العقارية بنحو 88% إلى 1.57 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 835.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات 5.6 مليارات درهم في الربع الأول 2024 مقابل 3.05 مليارات في الفترة المقابلة من 2023.

وبلغت مبيعات المشاريع التطويرية 6.3 مليارات درهم، بزيادة 39% على أساس سنوي مع إطلاق 3 مشاريع جديدة في الربع الأول. وأكدت الشركة مواصلة تركيزها على النمو بالأسواق الرئيسية عبر تجديد مخزونها المتنوع والاستراتيجي من الأراضي وإطلاق مشاريع جديدة، وتواظب على تكثيف أنشطة التطوير العقاري بأبوظبي ودبي ورأس الخيمة ومصر والمملكة المتحدة.

وقال محمد المبارك رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: «يضمن المركز المالي القوي للإمارات، والمدعوم باستمرار الاستثمارات المحلية والقدرة على اجتذاب الأعمال والشركات ورؤوس الأموال الدولية، زخماً إيجابياً ونمواً اقتصادياً على المدى البعيد.

وفي ضوء هذه البيئة المواتية لازدهار الأعمال، طورت الدار نموذج أعمال ساهم في الارتقاء بمكانة الشركة . وقد حققنا توازناً قوياً بين الدخل المتكرر ومبيعات المشاريع التطويرية، ونواصل إعادة تدوير رأس المال بشكل فعال لتوظيفه في فرص نمو جديدة. وسنواصل توسيع منصتنا المتنوعة خلال الفترة المقبلة بما يساهم في تعزيز الأرباح وخلق قيمة أكبر للمساهمين».

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