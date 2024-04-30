تمديد تلقي مشاركات مسابقة «اصنع في الإمارات للشركات الناشئة» حتى 5 مايو

المصدر: أبوظبي – البيان

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دعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الشركات التكنولوجية الناشئة في جميع أنحاء العالم، للمشاركة في مسابقة «اصنع في الإمارات للشركات الناشئة» في دولة الإمارات، وقررت الوزارة تمديد فترة التقديم للجائزة حتى الخامس من مايو المقبل. وتهدف هذه المسابقة النوعية إلى تعزيز فرص الشركاء التكنولوجية الناشئة، وإبراز ابتكاراتها، وتوفير سبل تواصل لها مع المستثمرين وجهات التمويل، بما يدعم جهود النمو والتنافسية.

وينتهي التقديم في 5 مايو المقبل، خصوصاً الشركات العاملة في حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد بمختلف الصناعات، مثل الطيران والرعاية الصحية والسيارات والإلكترونيات والطاقة والتصنيع المخصص، وإزالة الكربون والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والرقمنة من أجل إزالة الكربون، بالإضافة إلى احتجاز الكربون وتخزينه.

وقال طارق الهاشمي وكيل الوزارة المساعد بالإنابة لقطاع التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة:

«دعماً للدور الحيوي للشركات الناشئة، أطلقت الوزارة مسابقة «اصنع في الإمارات للشركات الناشئة»، لتمكين رواد الأعمال من الحصول على الممكنات وحلول التمويل التنافسية، فضلاً عن استكشاف طرق التعاون والحوافز وعوامل التمكين داخل منظومة التكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات». والمسابقة مفتوحة للشركات الناشئة المحلية والدولية، وستقام في الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي سيعقد يومي 27 و28 مايو في مركز أبوظبي للطاقة.

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