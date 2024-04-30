«ملتقى التواصل والشراكة» يسلط الضوء على دور الشراكات في دفع النمو بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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ناقش مصرف الإمارات للتنمية، أمس، مستقبل اقتصاد الشارقة مع التركيز بصورة خاصة على دور الشراكات الاستراتيجية في تعزيز النمو المستدام.

وذلك خلال دورة الشارقة من «ملتقى التواصل والشراكة» التي عقدت بالتعاون مع مبادرة «اصنع في الإمارات» التابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وشهد الملتقى الذي عقد في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وتحت شعار «تعزيز الشراكات الاستراتيجية لبلورة المشهد الاقتصادي المستدام في الشارقة»، حضور نخبة من المسؤولين.

وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن ملتقى التواصل والشراكة يشكّل منصةً مهمة لتبادل الأفكار وبناء الشراكات ووضع الاستراتيجيات اللازمة لدفع عجلة النمو المستدام، مشيراً إلى أن هذه الدورة تركز بشكل رئيس على رعاية الشراكات الاستراتيجية التي تتماشى مع التطلعات الاقتصادية لإمارة الشارقة والأهداف الوطنية الأوسع نطاقاً.

وأضاف: وصل إجمالي تمويلات المصرف إلى 10.4 مليارات درهم منذ إطلاق استراتيجية المصرف الجديدة في 2021، ووصل تمويل المصرف في الشارقة إلى 837 مليون درهم لدعم القطاعات الرئيسية.

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