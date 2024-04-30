«إينوفو» تُشارك في معرض موبيليتي لايف

المصدر: أبوظبي- البيان

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تشارك شركة إينوفو لأعمال الطرق والبنية التحتية والبحرية، في معرض موبيليتي لايف، الذي ينطلق اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتسعى إينوفو للتواصل مع كبار المسؤولين وصناع القرار وتبادل الخبرات والتعاون مع الرواد في قطاع النقل والمواصلات.

وقال ريان العيد، المدير التنفيذي لشركة إينوفو: فخورون بمشاركتنا في معرض موبيليتي لايف، والذي يعد منصة مثالية للشركة. ونؤمن بأن البنية التحتية ركيزة أساسية لتطور وازدهار أي دولة، ونلتزم بتقديم حلول مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات عملائنا.

وأضاف: تتزامن مشاركتنا في المعرض مع أسبوع أبوظبي للتنقل، ما يمثل فرصة مميزة لعرض رؤيتنا لمستقبل النقل الذكي والمستدام في المنطقة. نتطلع إلى التعاون مع جميع المعنيين في المجال لمواصلة تقديم حلول متميزة تسهم في تطوير البنية التحتية بالمنطقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالإمارات.

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