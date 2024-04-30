«ألِف» تُسلم 819 وحدة في «الممشى»

المصدر: الشارقة- البيان

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أعلنت مجموعة ألف، تسليم 819 وحدة سكنية للعملاء في أسواق الممشى. وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف، إن هذا الإنجاز يمثل مرحلة مهمة ضمن استراتيجيتنا التي تركّز على المساهمة في نمو المجتمع، وهو شهادة على التطور الملحوظ في إمارة الشارقة عامةً والممشى على وجه الخصوص. وأضاف: «يتمتع الممشى بأهمية خاصة في منطقة مويلح.

حيث تعد المنطقة مركزاً نابضاً بالحياة للمقيمين والشركات على حدٍ سواء، لاسيما وأن بصمتها في المنطقة لم تُغيّر المشهد فحسب؛ بل أثرت المجتمع كذلك بعروضها المتنوعة». ويتميز مشروع أسواق الممشى بمزيج من الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم.

ويقع الممشى في قلب الشارقة الجديدة، وهو مجتمع نابض بالحياة. وتعتبر أسواق الممشى هي المنطقة 1 من ممشى الشارقة الذي تنفذه مجموعة ألف، والتي تضم 33 مبنى ومحلات بيع بالتجزئة ومنطقة لعب للأطفال وغيرها الكثير.

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