موانئ دبي العالمية توسع استثماراتها في جنوب شرق آسيا

المصدر: دبي - البيان

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تواصل مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، جهودها الهادفة لتعزيز الربط التجاري واللوجستي في جنوب شرق آسيا عبر سلسلة من الاستثمارات الاستراتيجية التي توسع حضور المجموعة، وتعزز إدارة سلسلة التوريد في المنطقة.

وفي هذا الإطار، قام سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، بجولة في منطقة جنوب شرق آسيا، وقع خلالها اتفاقية شراكة في ماليزيا، وافتتح منشأتين جديدتين في الفلبين.

وفي أول مشروع لها في ماليزيا، أبرمت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» اتفاقية مع موانئ صباح، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة صوريا كابيتال القابضة المحدودة، المدرجة في البورصة الماليزية، تهدف لإطلاق شراكة لإدارة ميناء حاويات خليج سابانجار في ولاية صباح، وسيسهم هذا التعاون في مضاعفة قدرة الميناء على مناولة الحاويات، ما سيحول الولاية إلى مركز تجاري محوري في منطقة نمو رابطة أمم شرق آسيا (الآسيان).

وتحت إشراف فرديناند ماركوس جونيور، رئيس جمهورية الفلبين، أطلق سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عملية تطوير ضخمة في محطة باتانجاس للركاب، التي تضاعفت طاقتها الاستيعابية إلى 8 ملايين مسافر سنوياً.

وتتميز المحطة بموقعها المتميز على بعد 110 كم من العاصمة مانيلا، وهي بمثابة المركز الأكبر بين جزر الفلبين، ما يعزز الربط بين البر الرئيس في جزيرة لوزون، وبين المقاطعات المحيطة بالجزيرة.

كما افتتح بن سليم في الفلبين أيضاً محطة تانزا الجديدة للسفن في كافيت، التي ستوفر ربطاً بحرياً مباشراً مع مانيلا، وتسهل عمليات نقل البضائع من العاصمة وإليها.

وقال سلطان بن سليم: «تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ حجر الزاوية في جهودنا الهادفة إلى تنفيذ استراتيجيتنا العالمية للنمو، باعتبارها السوق الأكبر والأسرع توسعاً للخدمات اللوجستية من أطراف خارجية في العالم، نظراً لما نجده فيها إمكانات هائلة. وتتركز طموحاتنا في هذا الإطار على تعزيز النمو الإقليمي من خلال الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الربط التجاري بين الشركات والمجتمعات المحلية».

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