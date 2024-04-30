637 استشارة قانونية قدمتها «اقتصادية رأس الخيمة» في 3 أشهر

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشف مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تقديمه 637 استشارة قانونية مجانية لفئة رجال الأعمال والمستثمرين خلال الربع الأول لعام 2024.

وذلك من خلال الحضور الشخصي والموقع الإلكتروني للدائرة.

وأوضح أحمد المساح، الخبير القانوني بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن مكتب الشؤون القانونية بالدائرة قام من خلال «لجنة تظلمات المتعاملين» بالفصل في 389 تظلماً من إجراءات الرقابة والحماية التجارية وتظلمات متنوعة أخرى، أما بالنسبة لعقود الشركات التجارية المصدقة من قبله فقد وصل عددها إلى 176 عقداً.

وقام المكتب بالرد بالإفادة على 552 طلباً قضائياً للجهات القضائية المحلية والاتحادية المختلفة، ومعالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100%، والتي بلغ إجمالي عددها 44 شكوى، ونشر 9 نصائح قانونية عن طريق منصات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة.

وأشار إلى أن الدائرة تقوم بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين من خلال النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية، كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية.

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