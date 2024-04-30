سعيد الطاير لـ«البيان»: جاهزية تامة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه لمطار آل مكتوم ودبي الجنوب

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، جاهزية الهيئة لتوفير جميع خدمات الكهرباء والمياه لمبنى مطار آل مكتوم الدولي ومدينة المطار في دبي الجنوب، التي ستستوعب مليون نسمة.

وقال معاليه: «نعمل على مواكبة الزيادة في الطلب على الطاقة والمياه وفق أعلى معايير الجودة والاعتمادية والتوافرية والكفاءة عبر استخدام أنظمة رقمية مترابطة تعتمد أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لمواكبة الازدهار الاقتصادي للإمارة وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة وتصميم المستقبل وتطبيق أفضل نماذج العمل الرقمي لتكون دبي ضمن أفضل 10 اقتصادات رقمية عالمياً وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات الـ10 المقبلة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم». وأضاف معالي الطاير:

«ضمن جهودنا لدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تبني أعلى معايير الاستدامة في مشروع مطار آل مكتوم الدولي وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لبيئة مستدامة، نواصل العمل على زيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050، التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

وقال: «اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر، يؤكد النظرة المستقبلية لسموه التي ترسم الطريق لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد والتجارة.

فقد أسهمت البنية التحتية المتطورة في دبي في مختلف القطاعات مثل الكهرباء والمياه والنقل والمطارات والموانىء، التي أرستها على مدار عقود وتواصل تطويرها وتحديثها وفق أفضل المعايير العالمية، واعتمادها الابتكار والتخطيط العلمي السليم، في تمكينها من مواكبة ازدهار دبي وتحفيزه، وتأكيد مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، وفي إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة».

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