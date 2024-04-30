251 مليون درهم صافي أرباح بنك الفجيرة الوطني في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الفجيرة الوطني نتائجه لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024، حيث سجل البنك نمواً بنسبة 80.8 % على أساس سنوي لينهي فترة الأشهر الثلاثة بصافي ربح قبل الضريبة قدره 274.8 مليون درهم مقارنة بمبلغ 152 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2023.

وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 251.1 مليون درهم مع رسوم ضريبة الشركات بمبلغ 23.7 مليون درهم.

وحقق البنك أرباحاً تشغيلية بلغت 438.5 مليون درهم لفترة الأشهر الثلاثة، وبارتفاع قدره 10.2 % مقارنة بمبلغ 397.9 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2023، وبارتفاع قدره 8.7 % على أساس ربع سنوي.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 614 مليون درهم، مرتفعةً بنسبة 10.8 % مقارنة بمبلغ 554.1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2023 وبارتفاع بلغ 2.8 % مقارنة بالربع الرابع من عام 2023 ما يعكس الأداء القوي للأعمال الرئيسية. وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 2.5 % ليصل إلى 53 مليار درهم مقارنة بمبلغ 51.7 مليار درهم بنهاية عام 2023، وبارتفاع قدره 11.5 % عن نهاية مارس 2023.

وقالت د. رجاء القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة: شهد الربع الأول من العام بداية موفقة لبنك الفجيرة الوطني، حيث حقق مجموعة قياسية ومتميزة من النتائج. وهذا أمر مشجع خاصة بالنظر إلى الظروف العالمية الصعبة وضغوط التضخم المستمرة واعتبارات تغير المناخ والصراعات المستمرة في جميع أنحاء العالم.

ويعكس هذا الأداء المالي القوي السنوات الأخيرة من السعي الجاد والعمل الدؤوب وقوة ميزانيتنا العمومية في بيئة أسعار فائدة مرتفعة، إلى جانب التحسن الاستثنائي في مؤشرات جودة الموجودات وكفاية رأس المال القوية والسيولة الوفيرة والنجاح في استثمار التكنولوجيا المتطورة.

ويمتلك البنك قاعدة جيدة للنمو بفضل الفرص المتاحة داخل الإمارات وخارجها، ويعود الفضل في ذلك إلى التوقعات الاقتصادية الإيجابية لدولتنا، والجهود المتواصلة المبذولة للتنويع في القطاعات غير النفطية، والشراكات العالمية الاستراتيجية التي تم الاضطلاع بها لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال.

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