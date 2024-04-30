«الإمارات الإسلامي» يطلق «الصكوك الجزئية» للمستثمرين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مصرف «الإمارات الإسلامي»، إطلاق المنتج الجديد المبتكر «الصكوك الجزئية» لتلبية احتياجات المستثمرين الأفراد.

حيث يتيح هذا المنتج الحصري للمتعاملين إمكانية الوصول إلى أسواق الصكوك الدولية بحد أدنى للاستثمار يصل إلى 25.000 دولار أمريكي.

ويتطلب سوق الصكوك الدولية عادة حداً أدنى للاستثمار يبلغ 200.000 دولار أمريكي، بما يشكل تحدياً للمستثمرين الأفراد الذين يسعون إلى دخول أسواق الصكوك.

ويمكن للمستثمرين المهتمين بالوصول إلى أسواق الصكوك بمبالغ استثمارية أصغر الاستفادة من «الصكوك الجزئية» المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يتيح لهم تنويع محفظتهم الاستثمارية وإنشاء مصدر دخل بديل. ويعد الإمارات الإسلامي أول مصرف إسلامي في المنطقة يطلق هذه الفئة الاستثمارية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز