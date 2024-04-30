«ستاندرد آند بورز»: تسارع نمو التمويل الإسلامي في الإمارات 2023

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت وكالة ستاندرد آند بورز «إس آند بي» العالمية للتصنيفات الائتمانية، أن إجمالي أصول قطاع التمويل الإسلامي العالمي يواصل مساره في النمو السريع، مشيرة إلى تسارع نمو القطاع في الإمارات العام الماضي بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي.

وأضافت الوكالة، في تقرير حديث بعنوان «التمويل الإسلامي 2024- 2025»، أنها تتوقع نمواً من رقم واحد مرتفعاً في الفترة 2024 - 2025 بعد أن حقق القطاع نمواً بنسبة 8 % في عام 2023.

وقالت: كانت مساهمة الإمارات أقوى في عام 2023 بفضل الأداء الجيد للقطاع غير النفطي. ومن المتوقع أن تتراوح إصدارات الصكوك بين 160- 170 مليار دولار في عام 2024، ما يعزز نمو أصول القطاع في عام 2024، في حين أن من المرجح أن نشهد مزيداً من النمو في قطاعي الصناديق الاستثمارية الإسلامية والتكافل.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن سوق الصكوك بدأ عام 2024 بقوة، حيث وصل إجمالي الإصدارات إلى 46.8 مليار دولار في 31 مارس 2024، مقابل 38.2 مليار دولار أمريكي في التاريخ نفسه من العام السابق، وأن نمو الأصول المصرفية الإسلامية أسهم بنسبة 56 % من نمو قطاع التمويل الإسلامي في عام 2023، مقابل 72 % في عام 2022.

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