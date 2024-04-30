«هيئة الطيران المدني»: الإعلان عن توسعة مطار آل مكتوم يعكس النظرة المستقبلية للقيادة

المصدر: دبي - وام

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أكد سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن المرحلة الثانية من توسعة مطار آل مكتوم الدولي «دبي ورلد سنترال» باستثمارات ضخمة بقيمة 128 مليار درهم، يعكس النظرة المستقبلية للقيادة الرشيدة.

والتي منذ أن عرفناها وهي تسابق الزمن بمشاريع نوعية كبرى تعود بفوائد جمة على الدولة واقتصادها. وأضاف السويدي أن هذا الإعلان يؤسس لاستمرارية ريادة دبي باعتبارها تضم أكبر مطار في حركة المسافرين الدوليين ويضعه في مكان يزاحم فيه كبرى محطات الشحن الجوي في العالم ويضع أهدافاً واضحة وطموحة لزيادة الأرقام خلال العقد القادم.

وأوضح أن لدى الهيئة رصيداً من التجارب والكفاءات والخبرات التي بإمكانها مواكبة مشاريع المطار من حيث تسريع إجراءات الترخيص وفقاً للمعايير التي وضعتها الهيئة والمتوائمة مع المعايير الدولية لترخيص المطارات. وأكد أن الهيئة العامة للطيران المدني ستقوم بتهيئة البيئة التنظيمية لمواكبة التقنيات الحديثة التي سيتم استخدامها في المطار وبالتنسيق مع مؤسسة مطارات دبي والشركاء الاستراتيجيين.

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