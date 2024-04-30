الإمارات.. سلسلة من الأحداث والفعاليات المتنوعة مايو المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد دولة الإمارات خلال مايو المقبل، لاستضافة وتنظيم مجموعة كبيرة من المؤتمرات والمعارض والأحداث ذات الطابع الإقليمي والدولي التي تعزز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والسياحة بأنواعها كافة.

وتشهد الإمارات طوال مايو 2024، سلسلة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والثقافية والرياضية ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة.

وأعلنت قمة «AIM» للاستثمار، عن مشاركة ما يزيد على 900 شخصية من نخبة المتحدثين والخبراء حول العالم، ضمن فعاليات الدورة الـ13 من القمة التي من المقرر عقدها خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتنظم وزارة التسامح والتعايش، خلال الفترة من الأول حتى 3 مايو المقبل، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان «إشراقات» .

وذلك ضمن أنشطة معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وتنعقد النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية» التي تنظمها دائرة الصحة - أبوظبي، تحت شعار «التحول النوعي في مستقبل الرعاية الصحية العالمية» من 13 حتى 15 مايو 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتنعقد فعاليات النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية «إيفيس 2024»، خلال الفترة من 20 حتى 22 مايو المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة أكثر من 200 علامة تجارية. وتستعد أبوظبي لاستضافة بطولة العالم للجودو في الفترة من 18 إلى 24 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 100 دولة.

وتنطلق في دبي خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو المقبل، أعمال الدورة الـ22 من «منتدى الإعلام العربي»، التجمع الإعلامي الأكبر من نوعه في المنطقة، بمشاركة نخبة من القيادات والرموز الإعلامية من دولة الإمارات ومختلف أنحاء المنطقة العربية.

وتبحث النسخة الثانية من «قمة دبي للتكنولوجيا المالية» التي تعقد يومي 6 و7 مايو المقبل في مدينة جميرا بدبي، آخر الابتكارات والتحديات التي يشهدها القطاع.

كما تستعرض ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة. وتستضيف مجموعة إينوك، فعاليات الدورة السنوية الحادية والثلاثين لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2024 الذي تنظمه شركة «إس آند بي كوموديتي إنسايتس» في دبي خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024.

وتنعقد في دبي خلال الفترة من 14 حتى 16 مايو المقبل، أعمال الدورة 23 لمعرض المطارات 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 6.000 من صانعي القرار والمهنيين المتخصصين في صناعة الطيران.

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024، وذلك من 14 إلى 16 مايو المقبل. وتستضيف دبي معرض سوق السفر العربي 2024، خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو المقبل.

وأعلنت هيئة الشارقة للكتاب، أن النسخة الثانية من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، الحدث الأول من نوعه في المنطقة، سيقام من الأول من مايو المقبل حتى 5 منه، وتنظم «هيئة الشارقة للكتاب» من الأول من مايو حتى 12 منه، في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات الدورة الـ15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز