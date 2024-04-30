«كابسات» يستعرض تطورات تكنولوجيا الوسائط والأقمار الاصطناعية

المصدر: دبي - البيان

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يستعد «المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية - كابسات»، لإطلاق نسخته الجديدة لعام 2024.

واستقبال عدد كبير من المشاركين الذين سيحظون بفرص للتعرف إلى أحدث التطورات والإنجازات في مجالات الإعلام والترفيه والتكنولوجيا عالمياً، واستكشاف الإنجازات الجديدة في مجال تكنولوجيا الوسائط والأقمار الاصطناعية، لاسيما ضمن فعاليات «كونغرس المحتوى» و«قمة سات إكسبو» لهذا العام، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيوفر «كونغرس المحتوى»، خلال هذه النسخة من معرض كابسات، منصة للمبتكرين الرقميين وقادة الصناعة ومبدعي المحتوى لمناقشة الاتجاهات والفرص والتحديات الجديدة، في ظل التطورات المستمرة التي يشهدها مجال صناعة المحتوى وتوزيعه.

وسيتطرق إلى الاتجاهات الرئيسية لهذا القطاع، بما في ذلك بروز استهلاك محتوى OTT، في ضوء توقع أن 44.9 % من مستخدمي الإنترنت في العالم سيلجؤون إلى استهلاك محتوى OTT في العام 2024. كما سيتناول من خلال مجموعة من الفعاليات الطلب المتزايد على تجارب الوسائط التفاعلية، واستراتيجيات تحقيق الأرباح عبر صناعة المحتوى ومستقبل البث.

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