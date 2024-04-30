سوق دبي يرتفع في أولى جلسات الأسبوع

المصدر: دبي - محمد عباس

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استعاد سوق دبي المالي مكاسبه في تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، وصعد مؤشر السوق 0.30% أو ما يعادل 12.4 نقطة، مسجلاً مستوى 4160.66 نقطة.

وربح السوق نحو 1.8 مليار درهم بدعم مكاسب أسهم المال والصناعة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 708.9 مليارات درهم في ختام جلسة الجمعة الماضية، إلى 710.7 مليارات درهم في نهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «الإثمار القابضة» ارتفاعات 18 سهماً في سوق دبي، بعد صعوده 6.6% ليغلق عند 0.257 درهم، واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 97.9 مليون درهم، تعادل 29.2% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 335.66 مليون درهم، وتلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ37.8 مليون درهم ليغلق مرتفعاً 0.29% عند 16.8 درهماً.

ودعم أداء سوق دبي المالي، ارتفاع أسهم تاكسي دبي 3.4%، وديار للتطوير 3.3%، وتعاونية الاتحاد 2.9%، ودبي الإسلامي 1.1%.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.23% إلى مستوى 9063.31 نقطة، ليربح السوق نحو 6 مليارات درهم في جلسة أمس. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من مجمل التداولات وبأكثر من 199.2 مليون درهم،.

وتلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 73.3 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» وبسيولة 72.2 مليون درهم. وتعزز أداء سوق أبوظبي في جلسة أمس، بارتفاع أسهم منازل 14.8%، والظفرة للتأمين 9.8%، ورابكو للاستثمار 6.1%، وبريسايت 4.6%.

مكاسب وسيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية، مكاسب قاربت 7.8 مليارات درهم، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.47 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، إلى 3.48 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.77 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و710.7 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.3 مليار درهم، موزعة بواقع 952.3 مليون درهم في سوق أبوظبي، و335.66 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 436.2 مليون سهم عبر تنفيذ 27.2 ألف صفقة.

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