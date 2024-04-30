«الأوراق المالية» تمدد الإعفاء من رسوم تسجيل السندات والصكوك الخضراء

المصدر: أبوظبي – وام

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قررت هيئة الأوراق المالية والسلع تمديد الإعفاء من رسوم تسجيل السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة.

وأوضح القرار، الذي أصدره محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أنه سيتم تمديد الإعفاء من الرسوم المقررة للتسجيل لدى الهيئة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الصادر سابقاً، وذلك بالنسبة لطلبات التسجيل المقدمة في العام الجاري مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم 5 لسنة 2023 في شأن تسجيل الأوراق المالية لغرض الإدراج.

ويدعم هذا القرار جهود الهيئة لتشجيع الشركات على التوجه نحو إصدار السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة لتمويل المشروعات المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ ويشجع أيضاً المستثمرين والشركات على تبني فرص استثمارية صديقة للبيئة.

وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قد وافق في يونيو الماضي على اقتراح تعفي بموجبه الهيئة الشركات الراغبة في إدراج سنداتها أو صكوكها الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة في أحد الأسواق المحلية من رسوم التسجيل عن العام 2023. ويهدف القرار إلى تسليط الضوء على إبراز الأعمال التي تقوم بها الدولة وفق أجندة واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في غير صعيد، لاسيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام.

يذكر أن رسم تسجيل السندات والصكوك لغرض الإدراج مقرر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (32/ر.م) لسنة 2018 في شأن رسوم الخدمات الفنية المستحقة بنسبة 0.01% من قيمة الإصدار وبحد أقصى 30 ألف درهم.

وأصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع، العام الماضي، قراراً في شأن تنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة أتاح للشركات الإسهام العام في إصدار سندات وصكوك خضراء يتم استخدام حصيلة الاكتتاب بها بالكامل لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات مستدامة صديقة للبيئة مثل مشروعات الطاقة المتجددة، ومشروعات كفاءة الطاقة، ومشروعات منع التلوث والسيطرة عليه.

ومشروعات الإدارة المستدامة بيئياً للموارد الطبيعية الحية واستخدام الأراضي، ومشروعات الحفاظ على التنوع البيئي البري والمائي، ومشروعات النقل النظيف، ومشروعات الإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي.

فضلاً عن إصدار الشركات السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة لتحقيق أهداف الاستدامة المحددة لدى الشركة المصدرة ضمن فترة زمنية محددة سابقاً للإسهام في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسة، وتحمل مزايا وخواص هيكلية و/أو مالية قابلة للتغيير اعتماداً على تحقيق المصدر أهداف الاستدامة.

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