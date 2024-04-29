«الاتحاد لائتمان الصادرات» تستعرض عوامل نمو التجارة العالمية باجتماعات اتحاد بيرن في أوسلو

المصدر: دبي - البيان

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شاركت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، في اجتماعات اتحاد بيرن، المنصة العالمية لقطاع ائتمان الصادرات العالمية وتأمين الاستثمار، التي عقدت في العاصمة النرويجية أوسلو، في الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2024.

والتي استعرضت دور اتحاد بيرن في تعزيز التجارة العالمية التي تشهد تغيرات متسارعة، وسلطت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، الضوء على الدور الحيوي للشراكات الاستراتيجية في الحد من المخاطر وتعزيز الاقتصادات.

وخلال مشاركتها في حلقة نقاش، ركزت على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشارت سعادة رجاء المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إلى دور وكالات ائتمان الصادرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دعم نمو الصادرات، من خلال الأدوات والحلول المبتكرة، وتحفيز التنويع الاقتصادي في المنطقة.

وقالت المزروعي: «شهدت المنطقة طفرة في الائتمان التجاري قصير الأجل، الذي يشكل عنصراً مهماً للقطاع الصناعي بشكل خاص، وارتفاعاً كبيراً في تمويل المشاريع المتوسطة والطويلة الأجل. وتقوم وكالات ائتمان الصادرات في المنطقة، بما فيها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بمواكبة التطورات على الصعيد العالمي، وتطوير وتصميم منتجات متنوعة، تركز على القطاعات الناشئة، مثل الطاقة المتجددة والاستدامة».

تناولت المناقشات أيضاً التحديات التي تواجه وكالات ائتمان الصادرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأثير التوترات الجيوسياسية والاقتصادية في المتطلبات اللازمة لرصد المخاطر والاستراتيجيات المبتكرة للحد من المخاطر.

وتعليقاً على ذلك، قالت المزروعي: «لا يمكن التقليل من تأثير التوترات الجيوسياسية وزيادة السياسات الحمائية في التجارة في مناطق مختلفة من العالم. وتتطلب مواجهة هذه التحديات مراقبة مستمرة، وحلولاً مبتكرة للحد من المخاطر، من أجل تمكين الشركات الإماراتية من التغلب عليها، ومنها، على سبيل المثال، الأدوات الفعّالة لتقييم المخاطر، والشراكات مع الدول الأخرى.

ووكالات ائتمان الصادرات، وشركاء إعادة التأمين، التي تمتلك تصنيفات ائتمانية مرتفعة (بدرجة A أو أعلى)، الأمر الذي يتيح لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، تأمين مخاطر تصل إلى 500 مليون درهم للمعاملة الواحدة».

وأضافت: «إننا نعمل أيضأ على الاستفادة من الحلول المبتكرة التي توظف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، لتوفير تحليلات آنية وحلول أكثر استجابة لعملائنا»، معربة عن ثقتها في إمكانات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومشيرة إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وصلت إلى مستوى قياسي في عام 2023 بقيمة 3.5 تريليونات درهم.

وأكدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما سلطت المزروعي الضوء على إمكانات التعاون في عدة مجالات، مثل بناء القدرات وتبادل المعلومات ونقل المعرفة والتوفيق بين الأعمال، قائلةً:

«نشارك بفاعلية في اتفاقيات إعادة التأمين، ومشاركة المخاطر مع الشركاء الإقليميين، وتعزيز نظام بيئي تجاري أكثر قوة، وتمكننا هذه الشراكات الاستراتيجية من الموارد والخبرات ونقاط القوة المشتركة، من زيادة الثقة التجارية، وتمكين الشركات الإماراتية من النجاح دولياً. ويعد هذا النهج في التعاون أساسياً للسياسات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقود الازدهار الاقتصادي».

تمويل المناخ

أكدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، التزامها تجاه أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مبادرات تمويل الطاقة المتجددة والاستدامة، مثل التعهد عبر شراكة بتأمين ائتماني بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، لتحفيز رأس المال الخاص في مجال الطاقة النظيفة في أفريقيا.

المساهمة بكفاءة في الاستدامة

وفي حلقة نقاش ركزت على تمويل المناخ، قال هيثم الخزاعلة رئيس إدارة المخاطر في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «بناء على مخرجات مؤتمر الأطراف (كوب 28)، الذي يعد الأكثر نجاحاً بين هذه المؤتمرات، تسعى شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إلى المساهمة بكفاءة في مجال الاستدامة، حيث شهد (كوب 28) تقدماً كبيراً، بما في ذلك إنشاء أكبر صندوق خاص على الإطلاق، لتخصيص 85 مليار دولار أمريكي للمشاريع المستدامة».

وأشار إلى أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، تلتزم بدفع عجلة الاستدامة، من خلال تقديم خبراتها ومنتجاتها المصممة خصيصاً لتحفيز المشاريع وصادرات السلع والخدمات القابلة للتأمين، المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. على سبيل المثال، تعمل الشركة مع المقرضين لتأمين التمويل للمشاريع الخضراء، بما يعزز الممارسات التجارية المسؤولة.

وأضاف الخزاعلة: «من أجل ضمان إدارة قوية للمخاطر، تتبنى شركة الاتحاد لائتمان الصادرات نهجاً متكاملاً، يأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

ويشمل ذلك تصنيف المحافظ بناء على أهداف التنمية المستدامة، وإجراء تقييمات شاملة لمخاطر المناخ، ودمج مقاييس الاستدامة، مثل البصمة الكربونية. كما تشارك شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بفعالية، مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الأطراف الداخلية والخارجية، لتبادل وتطوير الرؤى حول الاستدامة».

وتأتي مشاركة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في اجتماعات اتحاد بيرن، تأكيداً على دورها الريادي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال حلولها المبتكرة، والتزامها بتمكين الشركات الإماراتية، ودفع التنويع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر تعزيز التعاون، ومواكبة المتغيرات المتسارعة على الصعيد العالمي.

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