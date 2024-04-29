مؤسسات الصيرفة في الإمارات تناقش الابتكار في مجال التحويلات المالية

المصدر: دبي - البيان

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شهدت النسخة الثانية من مؤتمر اللقاء التكنولوجي 2024، التي تقام بتنظيم من مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، مناقشة الابتكار في القطاع المالي والتعاون التقني في مجال التحويلات المالية، بحضور عدد من الخبراء، وشركات التكنولوجيا، والمحللين، والمبتكرين في القطاع المالي من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

يعتبر الحدث الذي أقيم في فندق دوسيت ثاني، بدبي منصة سنوية تشهد حضور ممثلين عن شركات الصرافة والبنوك والمؤسسات المالية لمناقشة الاتجاهات، والتحديات، والابتكارات التي من شأنها أن تساهم في تشكيل مستقبل القطاع، وذلك من خلال مجموعة من الاجتماعات وورش العمل التفاعلية. وشكل الحدث فرصة مثالية للمشاركين للاطلاع على الحلول المبتكرة والشراكات الجديدة، والتحديات المستقبلية في القطاع.

قدم مهدي تازي، شركة ليين للتكنولوجيا (Lean Technologies)، الكلمة الرئيسية للحدث، كما ألقى أسامة آل رحمة، رئيس مجلس الإدارة السابق، ومستشار مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي الكلمة الترحيبية.

تعليقاً، قال أسامة آل رحمة: «أود أن أتوجه بالشكر من جميع شركات الصرافة والبنوك والمؤسسات المالية وجميع المشاركين في هذا الحدث الاستثنائي. يؤكد حضوركم المميز في النسخة الثانية من مؤتمر اللقاء التكنولوجي 2024، أهمية الحدث من خلال تسليط الضوء على التكنولوجيا ومساهمتها في تشكيل مستقبل القطاع.

ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع جميع الجهات المشاركة في الحدث والمساهمة بشكل إيجابي في تطوير القطاع من خلال الابتكار».

جرى على هامش الحدث مناقشة مجموعة من المواضيع من التمويل المفتوح والخدمات المصرفية المفتوحة إلى القدرات التحويلية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الابتكار في القطاع المالي، بمشاركة نوشاد، فابل فينتك (Fable Fintech)، أبهيمانيو هودا، إنتربرايز للأعمال (Enterprise Works)، نافين غوبتا كريستال إنتليجنس (Crystal Intelligence)، وجوزيف كليتوس، مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي للتكنولوجيا المالية (FERG Fintech Substance).

شهد الحدث أيضاً مناقشة معمقة حول أهمية التحول الرقمي وتأثيره على الخدمات المالية، مؤكدين أهمية حماية البيانات وملكية العملاء. كما قدمت الجلسات المخصصة لمكافحة غسل الأموال والامتثال والمخاطر والحوكمة رؤى ثاقبة بشأن الأطر التنظيمية وضمان سلامة النظم المالية واستقرارها.

تم على هامش الحدث تقديم عروض تقديمية من ممثلين عن شركة ريميتكس للتكنولوجيا (Remitex Technologies)، شركة إي أف أر (EFR)، وشركة ميركييري (Mercury)، ناقشت آلية دمج التكنولوجيا ودورها في النهوض بالقطاع المالي. كما تم تكريم عماد ال مالك وشكره على دوره الفعال، وانضمامه إلى مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بصفة أمين صندوق.

تعمل مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، بشكل مستمر على تشجيع الابتكار من خلال التعاون مع كل الجهات، وعقد الشراكات الاستراتيجية والمبادرات القائمة على التكنولوجيا.

وتعتبر مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، مجموعة أعمال مسجلة تابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، والمؤسسة المعنية برعاية ودعم الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص في دولة الإمارات. وتلعب المجموعة دوراً حيوياً في دعم القطاع المالي، حيث تركز بشكل رئيسي على ضمان تنفيذ أفضل المعايير والممارسات، كما تعتبر منصة لتبادل المعرفة بين شركات الصيرفة.

بالإضافة إلى تمثيل المجموعة للشركات العاملة في القطاع أمام الهيئات التنظيمية والحكومية. ومن خلال تبسيط اللوائح التشغيلية، تهدف مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي إلى تعزيز بيئة الأعمال والنمو في دولة الإمارات.

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