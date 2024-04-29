603 ملايين درهم صافي أرباح «الإمارات للاتصالات المتكاملة» في الربع الأول بنمو 63 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، حيث سجلت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 4.1% لتصل إلى 3.58 مليارات درهم نتيجة الزخم الإيجابي المستمر للمبادرات التجارية التي طرحتها الشركة، بالإضافة إلى قدرتها التنافسية العالية.

وشهدت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً عالياً بنسبة 16.2% لتصل إلى 1.59 مليار درهم بفضل نمو الإيرادات وتوسع الهامش الإجمالي للربح، بالإضافة إلى التركيز المستمر على تعزيز الكفاءة التشغيلية.

وتَوَسّع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 4.6 نقاط ليصل إلى نسبة 44.3%. وبلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الأول 603 ملايين درهم، بزيادة كبيرة تقارب 63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت النفقات الرأسمالية 359 مليون درهم، بينما ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية خلال الربع الأول على نحو ملحوظ بنسبة 28.2% ليصل إلى 1.2 مليار درهم.

وأطلقت الشركة «du Pay» للخدمات المالية الرقمية في 1 أبريل الجاري، وذلك بهدف توفير حلول وخدمات مالية رقمية مبتكرة للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات. ويشكّل إطلاق «du Pay» خطوة مهمة وإنجازاً نوعياً في إطار الجهود التي تبذلها الشركة لدعم رؤية دولة الإمارات لدفع عجلة الابتكار وتعزيز التنافسية وتمكين الجميع من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم على نحو سلس وآمن.

أبرز النتائج التشغيلية

نمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 5.7% على أساس سنوي لتصل إلى 8.7 مايين مشترك. وسجّلت الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة ملحوظة في صافي المشتركين الجدد بلغت 108,000 مشترك، وذلك بفضل النجاح المستمر للحملات الترويجية التي أطلقتها الشركة.

وسجلت شريحة عملاء خدمات الدفع الآجل نمواً ملحوظاً بنسبة 10.1% لتصل إلى 1.7 مليون مشترك، مع تسجيل صافي مشتركين جدد خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع 47,000 مشترك، مدفوعةً بالطلب على باقات البيانات والعروض المتميزة التي طرحتها الشركة، بما فيها باقات البيانات غير المحدودة «Power”.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة:» تمكنت الشركة من تحقيق نتائج متميزة عبر مختلف مؤشرات الأداء خلال الربع الأول من العام 2024، إذ أسهمت الجهود التي بذلناها والخطط التي وضعناها في تعزيز مكانتنا كمزود رئيسي لخدمات الاتصال على مستوى الدولة، وذلك بفضل تركيزنا المستمر على تقديم أداء تشغيلي ومالي متميز.

بالإضافة إلى النجاح في تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية عبر مجالات أعمالنا الأساسية والمجالات الأخرى.. وشهدت قاعدة عملائنا توسعاً ملحوظاً، مصحوباً مع تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى الإيرادات، وهو ما يعكس نجاحنا في تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة تتمحور حول متطلبات عملائنا، بالإضافة إلى التزامنا الثابت بأعلى معايير التميز على مستوى القطاع «.

وأضاف:»واصلنا خلال الربع الأول التركيز على نمو الإيرادات وتحسين كفاءة عملياتنا التشغيلية الاتحادية، مما أسهم في تعزيز صافي أرباحنا على نحو ملحوظ. ونحن على ثقة تامة بأننا نتمتع بالإمكانات اللازمة للحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، مع التركيز على مواصلة الابتكار والاستثمار في قدراتنا لترسيخ مكانتنا المتميزة في السوق وريادتنا في المشهد الرقمي والتكنولوجي الذي يتطور بوتيرة متسارعة، هذا إلى جانب الاستمرار في توفير تجارب وخدمات متميزة لعملائنا وخلق قيمة مضافة لجميع مساهمينا ".

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